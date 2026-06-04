So bastelt der TuS Xanten am neuen Kader

Ausgelassener Jubel wollte bei den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten im letzten Saison-Heimspiel nach dem 1:1 gegen Borussia Veen nicht aufkommen. Zwar wurden die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt, aber das Ergebnis war zu ernüchternd, um sich darüber riesig zu freuen. Bei einer Pizza wurde über die Gründe diskutiert und schon mal auf die neue Spielzeit geblickt.
„Wir waren nicht zufrieden mit dem Ergebnis, das Remis im Derby war ein kleiner Dämpfer. Wir denken erfolgsorientiert“, sagt Levin Bardehle, einer der Sportlichen Leiter. Am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr endet bei der DJK Twisteden für den TuS eine ereignisreiche Spielzeit.
Die Saison 2026/27 soll wesentlich ruhiger, vor allem aber erfolgreicher verlaufen. Trainer Mirco Dietrich hat die Mannschaft stabilisiert. „Wir sind begeistert von seiner Arbeit“, so Bardehle. Die Kaderplanung ist weit fortgeschritten. 20 Spieler haben verlängert, fünf neue Spieler sind fix. Aktuell laufen Gespräche mit noch drei potenziellen Zugängen, sagt Bardehle. Im Fokus stehen ein junger Allrounder, ein Verteidiger sowie ein Offensivmann.
Nach der Sommerpause sehen sich die Xantener Fußballer am Dienstag, 7. Juli, zum Trainingsstart wieder. An dem Vorbereitungsplan werde noch gefeilt, so Bardehle.
Diese Spieler haben für die neue Saison zugesagt: David Epp, Velibor Geroschus, Niklas Maas, Noah Alfonso Malangi, Luca Binias, Jehovany Pedro da Silva, Gerrit Jenowsky, Norwin Meyer, Mats Wardemann, Lukas Wellmanns, Benjamin Alic, Marvin Braun, Jannis Broß, Lukas Maas, Joris Ofterdinger, Luan Schreiber, Jonas Vengels, Wito Wojciechowski, Michael Jansen und Jan Kallen.
Noch fraglich sind Christopher Kimbakidila, Jesse Sticklat, Emircan Boran, Zeon Kern und Zerdest Özdemir.
Sichere Abgänge sind Gloire Alfonso Malangi und David Vengels.
Neu dabei sind Christoph Zgorecki vom VfL Repelen, Giulius Ramison Geukes und Benedikt Heutgens - beide aus der A-Jugend von Siegfried Materborn -, Buhari Gariba aus der A-Jugend des SV Budberg sowie Nathnael Scheffler vom SV Biemenhorst.