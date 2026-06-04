So bastelt der TuS Xanten am neuen Kader Seit Sonntag ist klar, dass der TuS Xanten auch in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga vor den Fußball treten wird. Wer bisher verlängert hat, welche personellen Fragezeichen es gibt und welche Spielertypen noch dazukommen könnten. von René Putjus · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

TuS Xanten im Einsatz. – Foto: Sven Hanisch

Ausgelassener Jubel wollte bei den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten im letzten Saison-Heimspiel nach dem 1:1 gegen Borussia Veen nicht aufkommen. Zwar wurden die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt, aber das Ergebnis war zu ernüchternd, um sich darüber riesig zu freuen. Bei einer Pizza wurde über die Gründe diskutiert und schon mal auf die neue Spielzeit geblickt.

„Wir waren nicht zufrieden mit dem Ergebnis, das Remis im Derby war ein kleiner Dämpfer. Wir denken erfolgsorientiert“, sagt Levin Bardehle, einer der Sportlichen Leiter. Am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr endet bei der DJK Twisteden für den TuS eine ereignisreiche Spielzeit. Kaderplanung weit fortgeschritten

Die Saison 2026/27 soll wesentlich ruhiger, vor allem aber erfolgreicher verlaufen. Trainer Mirco Dietrich hat die Mannschaft stabilisiert. „Wir sind begeistert von seiner Arbeit“, so Bardehle. Die Kaderplanung ist weit fortgeschritten. 20 Spieler haben verlängert, fünf neue Spieler sind fix. Aktuell laufen Gespräche mit noch drei potenziellen Zugängen, sagt Bardehle. Im Fokus stehen ein junger Allrounder, ein Verteidiger sowie ein Offensivmann. Nach der Sommerpause sehen sich die Xantener Fußballer am Dienstag, 7. Juli, zum Trainingsstart wieder. An dem Vorbereitungsplan werde noch gefeilt, so Bardehle.