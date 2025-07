So arbeitet Coach Kompany mit den Bayern-Talenten

Generell stellt sich die Frage: Warum setzt Kompany so selten auf die eigenen Talente?

Was der außenstehende Beobachter nicht wissen: Nach tz-Informationen kümmert sich der Coach in den Trainingseinheiten sehr wohl um den Bayern-Nachwuchs. Regelmäßig macht er Übungen selbst vor. Als ehemaliger Weltklasse-Innenverteidiger (u.a. Manchester City und Hamburger SV) zeigt Kompany den Spielern, was er von ihnen in Sachen Defensivarbeit oder auch im Verhalten bei Standardsituationen sehen möchte.