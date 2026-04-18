So abhängig ist der KFC Uerdingen von einem Offensiv-Trio

Beim KFC treffen häufig die gleichen Namen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Als Adam Tolba beim Gastspiel des KFC Uerdingen beim 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein nach einem Fehler in der Abwehr frei zum Schuss kam und den Ball mit Wucht in die Maschen drosch, konnte man beinahe hören, welche Last von seinen Schultern gefallen war. Seit seiner Rückkehr zum KFC Uerdingen – Tolba hatte den Klub nach dem Regionalliga-Rückzug zunächst verlassen und war am ersten Spieltag gegen die Sportfreunde Baumberg als weiterer Offensivspieler präsentiert worden – hat er in vielen Partien das Angriffsspiel des KFC in verschiedensten Rollen belebt und bereichert. Eine Sache zog sich trotz viel Einsatz aber durch die gesamte Saison und wurde in den vergangenen Wochen immer deutlicher. Adam Tolba hatte einfach kein Glück im Abschluss. Trotz großer Bemühungen fehlte in den Aktionen vor dem Tor immer eine Kleinigkeit, sodass entweder der Ball knapp vorbeiging oder ein Gegenspieler doch noch seinen Fuß dazwischen bekam.