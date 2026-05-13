Smaja Ahmetovic bleibt dem SV Lengede erhalten Seit der D-Jugend im Verein von NK · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marwin Wolf

Der SV Lengede kann auch in der kommenden Saison auf Smaja Ahmetovic bauen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Der 21-jährige Schienenspieler bleibt damit seinem Heimatverein treu. Ahmetovic kann sowohl „über die linke als auch rechte Seite eingesetzt werden“ und gehört bereits „seit der D-Jugend zum SVL“. Nach einer kleineren fußballerischen Pause aufgrund von Nachwuchs im privaten Bereich wolle Ahmetovic nun „wieder voll angreifen und auf dem Platz durchstarten“.

Seine enge Verbindung zum Verein machte der 21-Jährige selbst deutlich: „Ich bin hier aufgewachsen, wurde immer gut aufgenommen und spiele mit Stolz für den SV Lengede.“ Als größte Stärke sieht Ahmetovic „vor allem seine Mentalität: Niemals aufgeben, immer weitermachen und für die Mannschaft kämpfen.“ Für die kommende Saison habe er zudem „klare Ziele“ und wolle „gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein und Verantwortung übernehmen“.