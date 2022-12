SLP und SSV Reutlingen unterstützen Kinder einkommensschwacher Familien. Von Links nach rechts: Mario Kolb (Aufsichtsratsvorsitzender SSV), Dr. Ralf Seier (geschäftsführender Gesellschafter SLP Anwaltskanzlei), Susanne Tourlas (Geschäftsführerin der SLP Personalberatung), Christian Grießer (Vorstand Sport SSV) – Foto: SSV Reutlingen / Andreas Will

SLP und SSV machen Kinderwünsche wahr

Kurz vor Weihnachten einigen sich die SLP Anwaltskanzlei und die SLP Personalberatung mit dem SSV Reutlingen auf eine Kooperation im Rahmen der alljährlichen Aktion »Sternfunkeln in Kinderaugen«

Schöne Aktion zu Weihnachten: Die SLP Anwaltskanzlei und die SLP Personalberatung schließen eine Kooperation mit dem SSV Reutlingen. Im Rahmen der von SLP initiierten Aktion »Sternfunkeln in Kinderaugen« stellt SLP dem SSV Reutlingen 5.000 Euro zur Verfügung, die der Verein einsetzen wird, um Kinder aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme an den Fußball-Feriencamps der SSV Akademie zu ermöglichen. Hilfe für Kinder aus einkommensschwachen Familien »Unsere Fußball-Feriencamps in den Schulferien erfreuen sich bei den Kindern seit jeher großer Beliebtheit. Daher sind sie auch immer sehr schnell ausgebucht und es ist schwer, einen Camp-Platz zu ergattern. Wir sind immer darum bemüht, den Teilnehmerbeitrag für die Camps auf einem moderaten Niveau zu halten. Trotzdem wird es immer Familien geben, die es sich nicht leisten können, einem oder mehreren ihrer Kinder den Besuch bei unseren Camps zu ermöglichen. Daher freut es uns riesig, dass wir mit SLP einen Partner mit einem großen Herz für Kinder gefunden haben. Dank SLP bekommen nun viele Kinder die Möglichkeit unsere Fußball-Feriencamps zu besuchen, die ansonsten nie die Chance dazu hätten. Wir werden alles dafür tun, den Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren«, so der Leiter der SSV Akademie und Vorstand beim SSV Reutlingen, Christian Grießer. »Unsere Fußball-Feriencamps in den Schulferien erfreuen sich bei den Kindern seit jeher großer Beliebtheit. Daher sind sie auch immer sehr schnell ausgebucht und es ist schwer, einen Camp-Platz zu ergattern. Wir sind immer darum bemüht, den Teilnehmerbeitrag für die Camps auf einem moderaten Niveau zu halten. Trotzdem wird es immer Familien geben, die es sich nicht leisten können, einem oder mehreren ihrer Kinder den Besuch bei unseren Camps zu ermöglichen. Daher freut es uns riesig, dass wir mit SLP einen Partner mit einem großen Herz für Kinder gefunden haben. Dank SLP bekommen nun viele Kinder die Möglichkeit unsere Fußball-Feriencamps zu besuchen, die ansonsten nie die Chance dazu hätten. Wir werden alles dafür tun, den Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren«, so der Leiter der SSV Akademie und Vorstand beim SSV Reutlingen, Christian Grießer.