Slowakei – Luxemburg: Online-Kartenvorverkauf hat begonnen

Wie die FLF am Dienstagvormittag mitteilte (s.u.), sind nach den Tickets für das Spiel in Deutschland jetzt auch die Karten für die Gästefans für die Begegnung am 13.Oktober in der Slowakei verfügbar.

Karten im Gästeblock 16 des Stadions in Trnava (und nicht in Bratislava wie irrtümlich im Presseschreiben angegeben), wo Luxemburg bereits vor zweieinhalb Jahren 0:0 gegen die Slowakei spielte, sind online für 19 Euro über einen speziellen Link erhältlich. Genauere Details findet man inkl. diesem Link auf der Website der FLF.