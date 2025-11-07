Slogan, Führungsstil und Basisarbeit: Gründe für Viersens Aufschwung

Zwei Siege in Serie gab es beim 1. FC Viersen zuletzt im März 2024. Damals stand Kemal Kuc noch an der Seitenlinie als Trainer und die Mannschaft im sicheren Mittelfeld der Landesliga. Eineinhalb Jahre später spielt der Verein gegen den Abstieg in die Kreisliga A, Erfolgserlebnisse waren seitdem eine Rarität. Entsprechend verfällt nun niemand in Viersen in allzu große Euphorie. Fakt ist: Die Mannschaft feierte an den vergangenen beiden Spieltagen zwei Siege in Folge – erst ein 1:0-Überraschungscoup in Odenkirchen, anschließend ein 4:0 gegen Türkiyemspor. Insgesamt ist man seit drei Spielen ungeschlagen. Folge: Das Punktekonto ist auf zehn Zähler angewachsen; hinzu kommt ein tabellarisches Hochkraxeln auf Rang 15, einem potenziellen Nichtabstiegsplatz. Drei Gründe für Viersens Aufschwung.
Seit Ende September führt Stephan Houben die Mannschaft. Und um seinen „Oldschool“-Traineransatz macht der 54-Jährige kein Geheimnis. Er ist der Boss. Er macht die Ansagen. Er gibt die Richtung vor. Einer größtenteils sehr jungen Mannschaft, die mit sechs Niederlagen in Serie gestartet ist, scheint dieser Ansatz zu helfen – mit mehr Struktur und mehr Orientierung. „Ich habe den Jungs erklärt: Solange wir so zusammenhalten, könnt ihr euch für die Siege feiern. Ich übernehme dann persönlich die Verantwortung für die Niederlagen“, sagt Houben.
Sein Leitsatz, „Mentalität ist nicht verhandelbar“, ist zum Team-Motto geworden. „Das erwarte ich in jedem Training und in jedem Spiel. Die Spieler haben es geschluckt und ich glaube, das war vielleicht der nötige Knopf, der gedrückt wurde. Mittlerweile ist dieser Satz der Running-Slogan fürs Team.“ Der 1:0-Erfolg gegen den turmhohen Favoriten Odenkirchen kann als Paradebeispiel dafür angesehen werden. „Führung ist ganz entscheidend. Und da hat er seine Methoden, die Leute abzuholen“, sagt der Sportliche Leiter Alexis Triantafillidis.
Was Houben und sein Trainerteam ebenfalls in wenigen Wochen erreicht haben: Beim 1. FC Viersen ist ein Mannschaftsgefühl entstanden. „Selbst beim Stand von 4:0 gegen Türkiyemspor hat jeder Spieler mit Herz verteidigt und sich in jeden Schuss geworfen, weil die Jungs die Null halten wollten. Ich sehe mittlerweile, wie die Jungs zusammenhalten und sich über ein Tor freuen“, sagt Houben, der aber auch zugibt, dass die guten Ergebnisse für diese Entwicklung hilfreich waren. Mit seiner Erfahrung hat Houben jedoch geahnt, was die Mannschaft braucht. „Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, mit der Mannschaft zu reden. Allerdings immer im Kollektiv. Mir war wichtig, dass alle meine persönliche Auffassung von Mentalität und Teamgeist verstehen“, so Houben.
Früher seien Spieler beim gemeinsamen Mannschaftsessen nach den Spieltagen früh abgehauen, berichtet Triantafillidis. Ein Miteinander über das Essen hinaus? Gab es kaum. Entsprechend erfreut stellte Triantafillidis nach dem Türkiyemspor-Spiel fest: „Am Sonntag war ich der Erste, der gegangen bin. Das freut mich total. Das sind Dinge, die uns gerade nach vorne bringen.“ Er spürt einen „Teamgedanken“, wie er ihn so vorher nicht wahrgenommen hat.
Die Mannschaft ist überwiegend jung und im Seniorenfußball unerfahren. Viel Spielpraxis aus der Bezirksliga oder höher ist im Kader nicht zu finden. Houben hat das Spiel daher mit Amtsantritt vereinfacht. Gegen Odenkirchen habe man „gar nicht versucht, groß mit Fußball zu spielen“, so Houben, „sondern diszipliniert verteidigt und Nadelstiche gesetzt.“ Der Sieg sei letztendlich nicht unverdient ausgefallen.
Für das Trainerteam geht es laut Houben derzeit vor allem um „fußballerische Basisarbeit“. Triantafillidis sagt: „Sie bauen viele Wiederholungen ein und versuchen, Selbstvertrauen in die Spielformen zu bekommen. Die Intensität ist viel größer geworden.“ Trotzdem sieht Houben noch viel Luft nach oben: „Natürlich sieht man Verbesserungen. Aber leider noch nicht so, dass ich der Meinung bin, wir können ein Spiel dominant gestalten. Aber da arbeiten wir in jedem Training dran.“
Das Positive aus Viersener Sicht: Diese Schritte fallen mit begleitenden Erfolgserlebnissen deutlich einfacher. Die zwei Siege in Serie sind unter Umständen nur eine Momentaufnahme – allerdings eine, die die Verantwortlichen deutlich zuversichtlicher auf die weitere Saison blicken lässt, als dies noch vor drei Wochen der Fall war. Am Freitagabend trifft Viersen auf den VfR Krefeld-Fischeln. Drei Siege in Serie gab es für Viersen übrigens zuletzt im Oktober 2022.