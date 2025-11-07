Slogan, Führungsstil und Basisarbeit: Gründe für Viersens Aufschwung

Für das Trainerteam geht es laut Houben derzeit vor allem um „fußballerische Basisarbeit“. Triantafillidis sagt: „Sie bauen viele Wiederholungen ein und versuchen, Selbstvertrauen in die Spielformen zu bekommen. Die Intensität ist viel größer geworden.“ Trotzdem sieht Houben noch viel Luft nach oben: „Natürlich sieht man Verbesserungen. Aber leider noch nicht so, dass ich der Meinung bin, wir können ein Spiel dominant gestalten. Aber da arbeiten wir in jedem Training dran.“

Das Positive aus Viersener Sicht: Diese Schritte fallen mit begleitenden Erfolgserlebnissen deutlich einfacher. Die zwei Siege in Serie sind unter Umständen nur eine Momentaufnahme – allerdings eine, die die Verantwortlichen deutlich zuversichtlicher auf die weitere Saison blicken lässt, als dies noch vor drei Wochen der Fall war. Am Freitagabend trifft Viersen auf den VfR Krefeld-Fischeln. Drei Siege in Serie gab es für Viersen übrigens zuletzt im Oktober 2022.