Slipchenko wechselt im Sommer zum SV RW Glottertal

Von links: Spieler-Cotrainer Eric Lickert, Neuzugang Yan Slipchenko, Trainer Patrick Walz und Teammanager Felix Scharbach | Foto: Verein

Der SV RW Glottertal hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet. Wie der Bezirksligist mitteilte, wechselt im Sommer "mit Yan Slipchenko ein absoluter Wunschspieler ins Eichbergstadion". Der 21 Jahre alte Ukrainer kommt vom FC Denzlingen. Seit April 2023 läuft Slipchenko für den Glottertäler Nachbarn auf und spielt dort überwiegend in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, "wo er sich schnell zu einer tragenden Säule entwickelt hat. Seine Bedeutung für die Reservemannschaft und seine fußballerische Qualität zeigt schon allein, dass er immer wieder auch in der Verbands- und Oberliga Einsatzminuten erhält", so der SV Rot-Weiß in seiner Mitteilung. Überdies "wusste Yan auch menschlich in den Gesprächen schnell zu überzeugen".

In der laufenden Saison kommt der flexibel einsetzbare zentrale Mittelfeldspieler auf sieben Tore und fünf Vorlagen in 15 Bezirksliga-Partien. Unter anderem traf er beim Denzlinger 4:1-Sieg im Hinspiel im Eichbergstadion zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. "Wir wünschen Yan für die Rückrunde viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", so die Glottertäler.