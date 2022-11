Slaven Jokic im LIVE-Interview: Führt der Ex-Profi den TSV Kastl in die Landesliga? Live-Interview

Kastl – Mit dem TSV Kastl reitet Slaven Jokic aktuell auf der Erfolgswelle. Mit neun Punkten Vorsprung stehen die Kastler an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost. Ende der vergangenen Saison übernahm er den Trainerposten und hat maßgeblichen Anteil am neuen Aufschwung des Vereins. Als Jugendspieler kickte er einst in der A-Jugend-Bundesliga, später in der Regionalliga.

Wir sprechen am Mittwoch, dem 30. November, um 14.00 Uhr mit ihm über den Lauf des TSV Kastl, seinen persönlichen Karriereweg und die angestrebte Rückkehr in die Landesliga.

Jokic spielte lange in der Regionalliga

Als Spieler hat Jokic einen interessanten Karriereweg vorzuweisen. Vom Jugendverein ATSV Kirchseeon im oberbayerischen Landkreis Ebersberg wagte er den Sprung zur SpVgg Unterhaching, die zu diesem Zeitpunkt in der 2. Bundesliga spielte. Dort lief er in der A-Jugend-Bundesliga auf, später bei Haching II in der Bayernliga. Für einen festen Kaderplatz bei den Profis reichte es aber nicht.