Slapstick, Verletzungen, Viererpack: MTV gewinnt wildes Kellerduell

„Es war ein sehr kurioses Spiel, muss man sagen. Das habe ich auch selten so in der Dramatik erlebt“, ordnete Dogan die 90 Minuten ein. Allein die erste Halbzeit hatte es in sich: „Da gab es vier Verletzte, zwei auf deren Seite, zwei auf unserer Seite.“ Dabei begann die Partie aus Sicht des MTV durchaus vielversprechend. „Die ersten 20 Minuten waren eigentlich ganz okay für uns. Wir hatten echt gute Angriffe gehabt“, so Dogan. Schon früh gab es Diskussionsstoff: „Nach vier Minuten wurde Steffen Suckel im Sechzehner wirklich ganz klar getreten.“ Der Pfiff blieb aus – erst später bekam der MTV einen Strafstoß zugesprochen.

Den verwandelte Hannes Joppich in der 30. Minute zur Führung. Doch die Partie blieb zerfahren. Verletzungsbedingte Wechsel – unter anderem musste Keeper Ömer Güzel zur Pause raus – brachten zusätzliche Unruhe ins Spiel. „Der Eike aus der Zweiten hatte am Anfang schon ein bisschen Sicherheitsprobleme gehabt. Das hat die Mannschaft so ein bisschen verunsichert“, erklärte Dogan. In dieser Phase kam Wetschen vor allem über lange Bälle und Zufallsaktionen gefährlich vors Tor. „Slapstick-Einheiten, viele lange Bälle – im Strafraum wurde es immer wieder gefährlich“, sagte Dogan, der einräumte: „Wir hätten da auch wirklich ein, zwei Gegentore bekommen können.“