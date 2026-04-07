Slapstick, Verletzungen, Viererpack: MTV gewinnt wildes Kellerduell

„Es war ein sehr kurioses Spiel, muss man sagen. Das habe ich auch selten so in der Dramatik erlebt“, ordnete Dogan die 90 Minuten ein. Allein die erste Halbzeit hatte es in sich: „Da gab es vier Verletzte, zwei auf deren Seite, zwei auf unserer Seite.“
Dabei begann die Partie aus Sicht des MTV durchaus vielversprechend. „Die ersten 20 Minuten waren eigentlich ganz okay für uns. Wir hatten echt gute Angriffe gehabt“, so Dogan. Schon früh gab es Diskussionsstoff: „Nach vier Minuten wurde Steffen Suckel im Sechzehner wirklich ganz klar getreten.“ Der Pfiff blieb aus – erst später bekam der MTV einen Strafstoß zugesprochen.
Den verwandelte Hannes Joppich in der 30. Minute zur Führung. Doch die Partie blieb zerfahren. Verletzungsbedingte Wechsel – unter anderem musste Keeper Ömer Güzel zur Pause raus – brachten zusätzliche Unruhe ins Spiel. „Der Eike aus der Zweiten hatte am Anfang schon ein bisschen Sicherheitsprobleme gehabt. Das hat die Mannschaft so ein bisschen verunsichert“, erklärte Dogan.
In dieser Phase kam Wetschen vor allem über lange Bälle und Zufallsaktionen gefährlich vors Tor. „Slapstick-Einheiten, viele lange Bälle – im Strafraum wurde es immer wieder gefährlich“, sagte Dogan, der einräumte: „Wir hätten da auch wirklich ein, zwei Gegentore bekommen können.“
Joppich entscheidet das Spiel
Nach dem Seitenwechsel fing sich der MTV jedoch wieder. Auch wenn die äußeren Bedingungen kaum Fußball zuließen: „Der Platz war überhaupt nicht gut, der Ball ist gar nicht gerollt. Es war schwer, Fußball zu spielen“, so Dogan.
Seine Mannschaft fand dennoch Lösungen. „Die Jungs haben sich wirklich gut reingeschmissen und extrem gut in die Tiefe umgeschaltet.“
Zwar fiel in der 74. Minute durch ein Eigentor von Lasse Homann der zwischenzeitliche Ausgleich, doch der MTV antwortete eindrucksvoll: Innerhalb weniger Minuten schnürte Hannes Joppich einen Dreierpack (81., 85.) und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Den Schlusspunkt setzte Joey Ben Bock in der Nachspielzeit.
„Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir einfach die Anzahl an Torschanzen hatten und gefährlicher wurden als der Gegner“, bilanzierte Dogan.
Mit dem Auswärtssieg verbessert sich der MTV Wolfenbüttel auf 26 Punkte und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft. Der Vorsprung auf den TSV Wetschen wächst auf neun Zähler – bei allerdings weiterhin unterschiedlicher Anzahl an Spielen.
In einem Spiel, das wenig mit fußballerischer Schönheit, dafür umso mehr mit Kampf, Zufall und Mentalität zu tun hatte, setzte der MTV genau die richtigen Akzente. Und nahm drei enorm wichtige Punkte mit.
TSV Wetschen – MTV Wolfenbüttel 1:4
TSV Wetschen: Jascha Tiemann, Joshua Heyer, Maris Thiry, Lennart Kruse (18. Aljoscha Wilms) (28. Phil Schwierking), Til Jarne Lohaus (87. Justus Frederik Treseler), Kyrylo Kozin, Julian Fehse, Cemet Ac (70. Finn Raskopp), Lennart Bors (70. Alen Suljevic), Moritz Raskopp, Philip-Pascal Kürble - Trainer: Björn-Dieter Wnuck
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel (45. Eike Binder), Johannes Patz, Steffen Suckel (21. Andre Linek), Blerian Halimi, Fabian Henke (71. Lasse Homann), Felix Lange, Niklas Richter, Maximilian Moslener, Hannes Joppich, Akram-Dine Mohamadou (88. Joey Ben Bock), Maximilian Fricke (66. Jonas Klöppelt) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
Schiedsrichter: Sarah Willms - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Hannes Joppich (30. Foulelfmeter), 1:1 Lasse Homann (74. Eigentor), 1:2 Hannes Joppich (81.), 1:3 Hannes Joppich (85.), 1:4 Joey Ben Bock (90.+4)