Slapstick-Tore lassen Gäste jubeln 

Zweikampfstark und torgefährlich: Hier setzt sich Arzfelds Innenverteidiger Johannes Morgens (rechts) im Duell mit Hochwalds Maximilian Hoffmann durch. Zudem gelang dem künftigen Spieler-Co-Trainer der Westeifeler der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2. – Foto: Hans Krämer

Gut eine halbe Stunde nach dem 1:4 gegen die SG Arzfeld machte sich im Lager der SG Hochwald dann doch noch Erleichterung breit. Als feststand, dass Cosmos Koblenz in der klassenhöheren Oberliga mit 2:0 bei Arminia Ludwigshafen gewonnen hatte, war der Klassenverbleib für die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden fix. Aus Sicht des Fußballverbandes Rheinland kann es maximal noch die Eisbachtaler Sportfreunde als Absteiger treffen. Tritt dies ein, würde dies aber nichts daran ändern, dass nur vier Teams in die Bezirksliga müssen. Da die Hochwälder in den beiden kommenden Spieltagen nicht mehr auf den viertletzten Platz abrutschen können, sind sie definitiv gesichert.

Vielleicht war es bereits während der Partie gegen die bereits abgestiegenen Gäste aus der Westeifel die Annahme, dass kaum noch etwas schiefgehen könnte – jedenfalls boten die Gastgeber nach schwungvollem Beginn eine insgesamt sehr schwache Vorstellung. Die ohnehin lange Ausfallliste hatte sich vor der Partie mit dem erkrankten René Mohsmann und dem aus privaten Gründen fehlenden Matthias Burg noch einmal vergrößert. Das wollte Trainer Fabian Mohsmann aber nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Den Jungs, die auf dem Feld standen, attestiere ich immer noch genug Qualität, um in der Rheinlandliga Spiele zu gewinnen oder zumindest anders aufzutreten. Die Art und Weise, wie wir uns heute präsentiert haben, war einfach schlecht.“

Die Hochwälder agierten anfangs temporeich und spielfreudig, rissen gerade über den auf der linken Seiten wirbelnden Till Weber immer wieder Löcher in der Arzfelder Hintermannschaft auf. Auch Roan Webel setzte über rechts Akzente. Seine Flanke hätte der am langen Pfosten lauernde Weber fast zum Ausgleichstreffer verwertet, scheiterte aber am famos reagierenden Florian Moos, der das Team noch bis Saisonende gemeinsam mit seinem diesmal angeschlagen von draußen zuschauenden Trainerkollegen Joschka Trenz coacht (9.). Wenig zu halten gab es für den SG-Schlussmann dann aber beim sehenswerten Distanzschuss von Tobias Lenz ins Tordreieck (15.).

Die Kombination aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen erwies sich als kampfstarke Einheit, verteidigte mit Glück und Geschick und profitierte bei den gelegentlichen Vorstößen von größtenteils haarsträubenden Fehlern der Hausherren. So gab es nach einem unnötigen Foul von Elias Stelker an Martin Schmitz bereits in der achten Minute Strafstoß für die Gäste. Diesen verwandelte Jan Mayers sehr sicher zum 0:1.

Marius Lempges und Johannes Morgens, Spieler der SG Arzfeld

Die Gastgeber blieben das dominante Team, hatten auch weitere Möglichkeiten, wie etwa durch den am langen Pfosten vorbeischießenden Weber (20.), den im letzten Moment von Julian Propson gestoppten Jens Baumeister (33.) und die Volleyabnahme des angeschlagen in die Partie gegangenen André Paulus (37.).

Kurz vor der Pause gingen die auf Konter lauernden Arzfelder aber erneut in Führung. Dylan Diop hatte zunächst einen haarsträubenden Ballverlust gegen Schmitz auf Kosten eines Einwurfs ausgebügelt. Diesen feuerte Julian Propson in den Fünfmeterraum. Dort war Johannes Morgens Nutznießer der zaudernden Hochwälder Hintermannschaft einschließlich Torwart Jan Niklas Koltes und traf zum 1:2 (42.).

Nach Wiederanpfiff des Regionalliga-erprobten saarländischen Austauschschiedsrichters Tobias Ewerhardy wollte es die Elf von Fabian Mohsmann noch mal wissen. Paulus‘ Schuss strich aus 16 Metern knapp vorbei (47.). Dann rettete Robin Antony bei einem Webel-Versuch auf der Linie (50.).

Joschka Trenz, Coach der SG Arzfeld

Wenig später kassierten die Hochwälder aber erneut ein Tor der Kategorie Slapstick: Bei einer eher harmlosen Flanke von Jakob Lempges ließ Koltes den Ball ins kurze Eck rutschen (55.).

Auf der einen Seite wirkten die Aktionen immer fahriger, auf der anderen war das gestiegene Selbstvertrauen durch die überraschende 3:1-Führung greifbar. Bezeichnend war die Rettungstat von Julian Propson gut zehn Minuten vor Schluss: Als er sich im eigenen Strafraum in einen Schuss geworfen hatte, ballte er die Faust und trieb seine Mannschaftskameraden noch mal an.

Die ganze Saison hatten die Arzfelder auswärts noch keinen Dreier gelandet – und setzten dann noch eins drauf. Musa Bah – kurz danach mit Kniebeschwerden ausgewechselt – vollendete einen Konter zum 1:4-Endstand (84.).

„Am Ende war es sogar ein verdienter Arzfelder Sieg“, stellte Fabian Mohsmann fest. In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft sehr viel vermissen lassen. „Das tut weh. Das war am Ende emotionslos, und es tut mir leid für jeden, der hier sechs Euro Eintritt bezahlt hat.“ Das Große und Ganze hatte er aber im Blick: „In den Wochen zuvor haben wir mit guten Leistungen den Grundstein für den Klassenverbleib gelegt.“

Die Arzfelder haben mit dem Sieg eines der Ziele für ihre Rheinlandliga-Abschiedstournee mit der geknackten 20-Punkte-Marke bereits erreicht. „Wir wollen auch auf keinen Fall Letzter werden“, betont Coach Trenz. Zwei Spiele vor Schluss scheint dieses Vorhaben angesichts vier Zählern Vorsprung realisierbar zu sein. „Wir arbeiten im Training weiter so, als ob es noch um was geht“, betont Trenz.

Ab Sommer wollen sich Florian Moos und er unter dem neuen Trainer Jerome Kolling auf das Engagement als Spieler konzentrieren. Zum mitspielenden Co-Trainer rückt dann Johannes Morgens auf. Der 32-Jährige hat schon die neue Runde im Blick: „Nach dem Abstieg wollen wir uns erst mal stabilisieren, in der Bezirksliga ankommen und uns unter den ersten Sechs etablieren. Wir werden dann wieder mehr den Ball haben. Das liegt uns eher.“

SG Hochwald - SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen ⇥1:4 (1:2)

Hochwald: Koltes - Hoffmann, Diop (58. Djamba), Stelker - Webel (79. Heidrich), Paulus, Lenz, Weber - Mertinitz - Baumeister, Merling (60. Dres)

Arzfeld: Moos - B. Propson, J. Propson, Morgens, Antony - N. Kockelmann (71. Joh. Lempges), Mayers (71. Juchmes), M. Lempges, Ewen (56. Bah, 87. Biewald) - Jak. Lempges (79. J. Kockelmann), Schmitz

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim)

Zuschauer: 323

Tore: 0:1 Mayers (8., Foulelfmeter), 1:1 Lenz (15.), 1:2 Morgens (42.), 1:3 J. Lempges (55.), 1:4 Bah (84.)