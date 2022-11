„Slapstick-Tor“ - Gräfelfing II verliert erneut und bleibt auf Abstiegsplatz Patzer der Konkurrenz nicht genutzt

Gräfelfing – Denn bis auf einen Sieg gegen Schlusslicht Herakles SV kam dabei in den vergangenen fünf Partien nichts Zählbares heraus. Auch am Samstag gegen den TSV 1860 München IV verloren die kleinen Wölfe trotz eines guten Auftritts mit 1:3 (0:1) und verpassten den Sprung von den Abstiegsplätzen, der durch die Niederlage von Lochhausen bei Herakles möglich gewesen wäre.

Die Gastgeber kamen ordentlich ins Spiel und ließen lange Zeit wenige Chancen zu. Kurz vor dem Seitenwechsel attackierten sie jedoch einmal 1860-Angreifer Abdou Jarmaine, nicht konsequent genug. Und der traf mit seinem 15. Saisontor zur 1:0-Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang hielten die Gräfelfinger weiterhin dagegen. Und gut eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang der Ausgleich. Routinier Andreas Gries, der diesmal als Leihgabe aus dem Kreisliga-Team für die Zweite auflief, traf mit einem „traumhaften Freistoß“ (Ochsenkühn) das 1:1. Die Gastgeber drängten nun sogar auf den Siegtreffer, fingen sich aber in der Schlussphase noch ein „Slapstick-Tor“ (Ochsenkühn) durch Jarmaine. Per Konter machte Patrick Agostini in der Schlussminute den Sack zu. (te)

TSV Gräfelfing II – TSV 1860 München IV 1:3 (0:1) TSV Gräfelfing II: Titze; Popic, A.Rötzel, Papesch, Bartmann, Nguyen, Vogel (C), Gries, Richter, Konarski, Daniell; Schlüter, Rötzel, Steitz, Addae Tore: 0:1 Jarmaine (37.), 1:1 Gries (73.), 1:2 Jarmaine (86.), 1:3 Agostini (90.)