Slapstick-Tor besiegelt TuRU-Pleite beim Spitzenreiter TuRU Düsseldorf liefert dem Tabellenführer Solingen-Wald einen großen Kampf, wird am Ende aber bitter bestraft. Ein kurioses Slapstick-Tor entscheidet die Partie zum 0:1 für den Ligaprimus. Trotz der Niederlage nimmt Francisco Carrasco Positives mit. von Marcus Giesenfeld · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

TuRU Düsseldorf ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. – Foto: Andreas Bornewasser

Erst hatten sie kein Glück, und dann kam auch noch Pech hinzu. So in etwa lässt sich das Gastspiel von TuRU Düsseldorf beim Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald zusammenfassen. Die Oberbilker boten dem Ligaprimus auf dessen Anlage über 90 Minuten die Stirn, standen am Ende aber mit leeren Händen da. Ein „Slapstick“-Tor besiegelte die 0:1-Niederlage der Blau-Weißen, die damit auf einen Abstiegsrang in der Landesliga abrutschten.

„Das Spiel auf diese Weise zu verlieren, ist ganz bitter. Wir hätten heute definitiv ein Unentschieden verdient gehabt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt einen Klassenunterschied erkennen können“, sagte Francisco Carrasco nach der Partie. TuRU hilft beim Gegentor mit Dass die Gastgeber die nächsten drei Punkte auf dem Weg in die Oberliga einheimsen konnten, hatten sie in erster Linie dem Gegner zu verdanken, der bei der Entstehung des einzigen Treffers an diesem Nachmittag fleißig mithalf. Zunächst war es Torhüter Marius Delker, der an der eigenen Strafraumgrenze ausrutschte und so den Ball vertändelte. Innenverteidiger Lukas Reitz versuchte dann noch, die heikle Situation irgendwie zu retten. Doch anstatt den Ball zu klären, schoss der 30-Jährige versehentlich Solingens Nikolaos Skondras an. Von dessen Kopf landete der Ball letztlich im TuRU-Gehäuse.