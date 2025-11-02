Große Enttäuschung nach überraschender Pleite: Die Oberliga-Mannschaft des VfR Wormatia Worms geht beim FV Eppelborn im Saarland baden. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

»Slapstick-Gegentore« und 1:4-Pleite für die Wormatia Oberligist unterliegt Ligaschlusslicht FV Eppelborn deutlich +++ Vier Gegentore in 45 Minuten Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms Eppelborn

Eppelborn. Auf zwei Dinge war bei der Wormatia in der jüngeren Vergangenheit Verlass: frühe Tore und ein starker Rückhalt im Tor. Bei der Auswärtspartie beim FV Eppelborn war damit Schluss. Zwar traf die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou erneut früh, dafür patzte aber Torwart Tobias Edinger und leitete mit seinem Fehler die überraschend deutliche 1:4 (1:4)-Niederlage der Wormser beim Oberliga-Schlusslicht im Saarland ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es lief die 25. Minute, als Worms’ Keeper ein kurioses Gegentor verschuldete. Beim Versuch, den Ball nach einem ungenauen Rückpass von VfR-Kapitän Altin Vrella nach vorne zu schlagen, traf Edingers Schuss den Rücken von Eppelborn-Spieler Luca Delestowicz, von wo der Ball ins Wormatia-Tor flog. Die Szene stand sinnbildlich für einen gebrauchten Tag der Wormaten. Trainer Anouar Ddaou sprach anschließend von „Slapstick-Gegentoren“ und Treffern, „die wir nicht hätten kassieren müssen“.

Saarländer Underdog schenkt Favorit vier Tore ein Auch nach dem kuriosen 1:2 klappte im Spiel der Wormaten wenig bis nichts – im Gegensatz zum abgeschlagenen Liga-Schlusslicht, das zuvor überhaupt erst einen einzigen Saisonsieg feierte (3:1 gegen TSV Gau-Odernheim). In den ersten 45 Minuten gegen Wormser, die nicht bereit für das Spiel schienen, glückte den Eppelbornern nahezu alles. Schon nach sechs Minuten vollendete Jonas Sträßer einen Konter zur 1:0-Führung. Und auch der schnelle Ausgleich durch Mert Özkaya, der Wormatias erste Torchance des Spiels verwandelte (9.), brachte den FVE nicht aus dem Rhythmus. Nach Edingers Fauxpas erhöhten Simon Jostock nach einem Eckball (33.) und Fabio Lanfranco (44.) per „Ping-Pong-Tor“ für die entfesselten Gastgeber.