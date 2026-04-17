Slapstick-Eigentor: Deggendorfs Super-Serie reißt in Schalding

Die SpVgg GW Deggendorf (in schwarz) bezog bei der U23 des SV Schalding-Heining eine bittere Last-Minute-Pleite – Foto: Alexander Ferazin

Die SpVgg GW Deggendorf hat es nach 17(!) ungeschlagenen Partien am Stück erstmals wieder erwischt. Durch ein kurioses Eigentor kassierte der Spitzenreiter in der Nachspielzeit eine bittere 0:1-Niederlage bei der U23 des SV Schalding-Heining. Öffentlich hat der FC Künzing den Aufstieg zwar während der Woche schon abgehakt , doch nach dem ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg beim SV Oberpolling liegen die "Römer" nur mehr vier Punkte hinter Deggendorf zurück und es stehen immerhin noch fünf Begegnungen auf dem Programm.



Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Riesenkompliment an die Jungs, die sehr gut gearbeitet haben, viel gelaufen sind und extrem diszipliniert agierten. Deggendorf hatte ein Chancenplus und der Sieg war sicherlich nicht nur aufgrund des kuriosen Eigentores glücklich. Dennoch hat sich das Team mit dieser großartigen Einstellung auch mal so einen Erfolg verdient."



Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Richtig, richtig bitter. Gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner hatten wir mehr vom Spiel, waren aber in beiden Hälften nur jeweils 15, 20 Minuten gut unterwegs. Trotzdem hatten wir vier glasklare Chancen, Schalding lediglich eine. Wenn man sich dann zu allem Überfluss in der Nachspielzeit so ein Ei fängt, ist das ärgerlich und auch ein großes Stück weit naiv. Der Ball muss in so einer Situation aus dem Strafraum geschlagen werden, dann hätten wir zumindest einen Punkt mitgenommen."











Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Die Messe war frühzeitig gelesen. Wir waren in der ersten Hälfte sehr effektiv und haben defensiv nicht zugelassen. Folgerichtig sind wir mit einem klaren 3:0-Vorsprung in die Kabine gegangen. Im zweiten Durchgang hatten wir noch die eine oder andere gute Gelegenheit, konnten aber keine weiteren Tore nachlegen. In Summe ein verdienter Sieg und eine solide Leistung."