Slapstick bis Unvermögen – Emmering unterliegt Mehring

Nach der 1:3-Niederlage in der Vorwoche wollten die Emmeringer wieder punkten. Der SV Mehring hatte da etwas dagegen und bezwang den Gast mit 2:1.

Emmering – „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Wir haben zwar 1:2 verloren, aber ein gerechtes Ergebnis hätte 6:1, 7:1 oder 8:1 für uns lauten müssen“, zeigte sich Emmerings Trainer Elvis Nurikic auch zwei Tage nach der vermeidbaren Niederlage in Mehring noch verwundert über diesen schrägen Spielfilm und lieferte auch gleich den passenden Titel mit: „Wir haben uns selbst geschlagen.“

Dabei monierte der Emmeringer Coach das „eigene Unvermögen“, das seine Grün-Weißen wie in der Vorwoche Punkte kostete. Dabei mussten die Gäste früh einem Rückstand hinterherlaufen. Aus einem Klärungsversuch resultierte ein Schuss an die eigene Hand und Johannes Erber verwandelte das Geschenk per Strafstoß zum 1:0 (8.) für den SV Mehring.

Durch einen sehenswerten Seitfallzieher von Stefan Kuklok glich Emmering in der 19. Minute schnell aus und war eigentlich drauf und dran, das Spiel zu drehen. Dies hätte auch gelingen können, wäre da nicht die Chancenverwertung gewesen. In dieser Phase ließen die Gäste vier, fünf Hochkaräter liegen, darunter eine hundertprozentige Torchance, als Christof Kirchlechner aus zehn Metern das leere Tor verpasste. Dadurch blieb die Pausenführung aus, aber auch nach dem Seitenwechsel wollte trotz bester Gelegenheiten das 2:1 nicht fallen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit wieder ein super Spiel gemacht und kommen nach dem Elfmeter zurück, leider machen wir unsere Chancen nicht“, lobte und kritisierte Nurikic in einem Atemzug. So bekam eine alte Fußballweisheit ihre Daseinsberechtigung verlängert, denn wer vorne die Chancen nicht nützt, wird hinten bestraft.

Nach Emmeringer Ecke klärte Mehring per Befreiungsschlag, Abwehrspieler und Torhüter knallten beim Abfangen des Balles zusammen, sodass Manuel Longhino von der Slapstick-Aktion profitierte, ins leere Tor durchlaufen und zum 2:1 einschießen konnte (64.). Noch war genügend Zeit, um den Ausgleich zu erzielen, doch das Mehringer Gehäuse blieb wie vernagelt. „Wir haben die Tore nicht gemacht“, bilanzierte Nurikic ernüchtert.