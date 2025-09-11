Sky-Experte Florian Plettenberg verkündet Kreisklasse-Transfer

Uttenhofen – Kommt Nicolai Jackson zum FC Bayern ? Wohin zieht es Nick Woltemade? Was passiert mit der Leverkusener Double-Mannschaft? In der Sommerpause laufen die Transferbemühungen aller Klubs auf Hochtouren. Entsprechend stressig ist diese Zeit auch für jegliche Transfer-Experten, ständig müssen neue Gerüchte und Deals verkündet werden. Auch von einem Kreisklassisten.

Laut „Pletti“ hat Mack den „Medizincheck mit Ach und Krach bestanden und unterschreibt einen absoluten Langzeit-Vertrag über zwölf Monate.“ Ganz umsonst konnte Uttenhofen den Mittelfeldspieler jedoch nicht loseisen. Mack „unterschreibt für 'nen Kasten Bier und zwei Bratwürste“, verriet „Pletti“ heiße Details aus den Verhandlungen mit einem Augenzwinkern.

„Done Deal bei der BC Uttenhofen!“, verkündet Sky-Reporter und Transfer-Experte Florian Plettenberg, auch bekannt als „Pletti“, auf Instagram . Denn: Patrick Mack verstärkt den Kreisklassisten. Der 33-Jährige wechselt vom FSV Pfaffenhofen II zu „Utte“ und wird dort als spielender Co-Trainer Markus Ertl unterstützen.

Sebastian Mack dankbar für Plettenberg-Geste: „Eine Ehre, von Pletti angepriesen zu werden“

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass der Sky-Reporter statt Transfer-Details von Champions League-Teilnehmern plötzlich die eines Kreisklassisten publiziert? Auf Nachfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern erklärte der BC Uttenhofen, dass ein Spieler ebenfalls bei Sky arbeite und Teil einer Show mit Plettenberg war. Als sich der Mack-Wechsel herauskristallisierte, ließ der Verein über seinen Kontakt nachfragen, ob eine Kollaboration möglich sei. Plettenberg, mitten im Transfer-Stress rund um die Causa Nicolai Jackson, ließ sich daraufhin den Vereinswechsel nicht durch die Lappen gehen und erfüllte den Wunsch von Uttenhofen.

Für Mack selbst war es „eine Ehre und nette Geste von Pletti angepriesen zu werden“. Doch jetzt freut sich der Offensivspieler auf die „neue Aufgabe, auf die Fans“ und auf eine „Mannschaft mit lauter jungen Burschen“. Dieser will Mack mit seiner Erfahrung und natürlich seinen Toren bestmöglich helfen.

Patrick Mack bringt Landes- und Bezirksliga-Erfahrung mit – und schlägt direkt ein

Der Transfer, der erst kurz vor der Deadline in Stein gemeißelt wurde, hat sich für den Kreisklassisten aus der Region Donau/Isar bereits gelohnt. Im ersten Spiel erzielte Mack das 1:0 und bereitete kurz darauf auch die zweite Bude im Heimspiel gegen den SV Marzling vor. Für Uttenhofen, das mit einem krachenden 1:7 gegen Istanbul Moosburg in die Saison gestartet war, war es die richtige Antwort auf die verpatzte Saisoneröffnung.