„Sky“: Bayern-Talent Scholl vor Wechsel nach Karlsruhe?

Der FC Bayern wird laut Sky-Angaben zufolge den 18-jährigen Paul Scholl an den Karlsruher SC abgeben. Erstmal soll das Toptalent geliehen und möglicherweise aber auch für ein langfristiges Engagement verpflichtet werden. Das 1,93 Meter große Abwehrtalent steht kurz vor einem Wechsel an den Wildpark. Es gebe eine Einigung zwischen den Klubs, heißt es von „Sky“. Der Medizincheck stehe in den kommenden Tagen an. Nach einer Leihe soll der KSC eine Kaufoption aktivieren können.

Bayern-Talent Paul Scholl steht kurz vor einem Wechsel zum Karlsruher SC