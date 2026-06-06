SKV setzt nach Abstieg auf Werte Wie es bei den Fußballern der SKV Büttelborn nach dem Abstieg in die Kreisoberliga weitergeht und warum der Verein trotz personeller Probleme optimistisch in die Zukunft blickt. von Marc Sch�ler · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer der SKV Büttelborn, hier Kevin Westerkamp und Daniel Heinz (Mitte, hier mit Filip Rubic vom SV Münster), hatten in der Saison 2025/26 oft das Nachsehen. Auf den Abstieg in die KOL folgt nun der Neuaufbau. Archivfoto: Uwe Krämer

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Büttelborn. Für die Fußballer der SKV Büttelborn zeigten die vergangenen anderthalb Jahre, wie schnell es im Sport gehen kann. Im Winter der Saison 2024/25 noch im vorderen Drittel der Gruppenliga platziert, folgte der Abstieg als Vorletzter und nun der Neuaufbau in der Kreisoberliga. Dabei will sich der Verein auf die alten „SKV“-Werte besinnen und hofft, die kommende Saison mit beiden Mannschaften erfolgreich zu gestalten - auch die zweite Mannschaft stieg ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SKV hadert mit Personalchaos und Spielermotivation „Uns beschäftigt das Mindset der Spielergeneration heutzutage. Wir bekommen Zusagen und planen entsprechend, merken dann aber, dass die Zusage nicht viel Wert war. Trainer Uwe Hesse wusste am Freitagnachmittag teilweise nicht, wer am Sonntag auf dem Platz steht“, erklärte Peter Krieg, der mit Andreas Hoffmann die Fußballabteilung als Doppelspitze führt. Das Führungsduo wurde bei der Mitgliederversammlung gerade im Amt bestätigt, die Mannschaft soll kommende Saison in der Kreisoberliga eine gute Rolle spielen. „Für uns waren die vergangenen neun Jahre erfolgreich. Wir stiegen in die Gruppenliga auf und unsere U23 aus der A-Liga in die Kreisoberliga. Kommende Saison müssen beide Mannschaften eine Klasse tiefer antreten. Wir melden zwei Mannschaften und sind sehr zuversichtlich mit beiden anzutreten“, so Krieg weiter, der sich zudem auf den Neubau des Funktionsgebäudes und die dortigen Möglichkeiten für den Verein freut.

Enttäuscht wirkte Uli Rein vom Spielausschuss von einigen Akteuren, die ihn und die Mannschaft im Stich ließen. „Man hat eine ausreichende Menge an Zusagen, plant damit und dann verlassen uns doch 20 Spieler vor der Saison. Dann zwei Aktive mit Amateurverträgen, Verletzungen und auf einmal hat man Probleme, ein konkurrenzfähiges Team zu stellen“, so Rein. Er berichtete von 38 Spielern, die in der Ersten Mannschaft eingesetzt wurden, Torwart Stefano Francioso machte dabei alle Spiele, andere Akteure gehörten den A-Junioren oder ‚Oldboys‘ an und mussten einspringen. In der Zweiten Mannschaft seien es sogar 57 verschiedene Spieler gewesen. „Wir haben trotz angespannter Personalsituation gute Leistungen gezeigt und wurden nicht Letzter“, so Rein, der aber die Auswärtsschwäche bemängelte (lediglich ein Sieg und ein Unentschieden). Zukünftig wünschen sich die Verantwortlichen mehr Gemeinschaftssinn und Identifikation mit Verein und Mannschaft. „Es kann nicht so schwer sein, dass man sagt ‚Ich treffe mich ein Jahr lang mit Freunden und wir spielen gemeinsam Fußball‘. Manchmal wirkt es, als ob Spieler nur noch kommen und gehen, wie sie wollen und Verpflichtungen vom Verein aber immer eingehalten werden sollen“, so Krieg.