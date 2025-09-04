 2025-09-04T11:59:34.595Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

SKV Rutesheim und TSG Öhringen wollen makellos bleiben

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Nach drei Spieltagen teilen sich SKV Rutesheim und TSG Öhringen die Tabellenführung in der Landesliga, Staffel 1, mit makelloser Bilanz. Auch FV Löchgau und SV Leonberg/Eltingen zeigen starke Leistungen und halten Kontakt zur Spitze. Im Mittelfeld liefern sich Schorndorf, Heimerdingen und Ilshofen enge Duelle, während Pleidelsheim und Oeffingen noch auf ihre ersten Punkte warten. Spannung verspricht insbesondere das Aufeinandertreffen der Spitzenmannschaften mit ambitionierten Aufsteigern und der Abstiegskandidaten.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
19:30

Rutesheim als Tabellenführer (9 Punkte, 11:1 Tore) empfängt Pleidelsheim (0 Punkte, 3:11 Tore). Die Gastgeber wollen ihre Serie fortsetzen, während Pleidelsheim dringend auf die ersten Punkte wartet.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:30

Ilshofen (4 Punkte, Platz 7) trifft auf Schorndorf (6 Punkte, Platz 5). Beide Teams sind nah am oberen Mittelfeld; ein spannendes Duell um Anschluss an die Tabellenspitze ist zu erwarten.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
15:30

Öhringen (9 Punkte, 8:3 Tore) empfängt Heimerdingen (4 Punkte, Platz 6). Die Hausherren wollen ihre makellose Bilanz ausbauen, Heimerdingen sucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:30

Crailsheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt Krumme Ebene (3 Punkte, Platz 12). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld; für Crailsheim geht es darum, den Anschluss nach oben zu sichern, Krumme Ebene will Boden gutmachen.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
15:00live

Schwäbisch Hall (3 Punkte, Platz 13) empfängt Aufsteiger Leonberg/Eltingen (6 Punkte, Platz 4). Die Gäste stehen gut da und wollen weiter punkten, während die Hausherren dringend Zähler für den Klassenerhalt sammeln müssen.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:00live

Kaisersbach (1 Punkt, Platz 14) trifft auf Satteldorf (4 Punkte, Platz 9). Beide Teams brauchen Punkte: Kaisersbach für den Anschluss an das Mittelfeld, Satteldorf, um den Abstand zur Spitze nicht zu groß werden zu lassen.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
15:00

Oeffingen (0 Punkte, Platz 15) empfängt Löchgau (7 Punkte, Platz 3). Löchgau ist klar favorisiert, während Oeffingen auf die ersten Punkte hofft, um die Rote Laterne abzugeben.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
15:00

Weinstadt (3 Punkte, Platz 11) trifft auf Neckarsulm (3 Punkte, Platz 10). Ein Duell zweier Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Zähler für den Klassenerhalt hoffen.

