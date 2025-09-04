SKV Rutesheim und TSG Öhringen wollen makellos bleiben

Nach drei Spieltagen teilen sich SKV Rutesheim und TSG Öhringen die Tabellenführung in der Landesliga, Staffel 1, mit makelloser Bilanz. Auch FV Löchgau und SV Leonberg/Eltingen zeigen starke Leistungen und halten Kontakt zur Spitze. Im Mittelfeld liefern sich Schorndorf, Heimerdingen und Ilshofen enge Duelle, während Pleidelsheim und Oeffingen noch auf ihre ersten Punkte warten. Spannung verspricht insbesondere das Aufeinandertreffen der Spitzenmannschaften mit ambitionierten Aufsteigern und der Abstiegskandidaten.
Rutesheim als Tabellenführer (9 Punkte, 11:1 Tore) empfängt Pleidelsheim (0 Punkte, 3:11 Tore). Die Gastgeber wollen ihre Serie fortsetzen, während Pleidelsheim dringend auf die ersten Punkte wartet.
Ilshofen (4 Punkte, Platz 7) trifft auf Schorndorf (6 Punkte, Platz 5). Beide Teams sind nah am oberen Mittelfeld; ein spannendes Duell um Anschluss an die Tabellenspitze ist zu erwarten.
Öhringen (9 Punkte, 8:3 Tore) empfängt Heimerdingen (4 Punkte, Platz 6). Die Hausherren wollen ihre makellose Bilanz ausbauen, Heimerdingen sucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.
Crailsheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt Krumme Ebene (3 Punkte, Platz 12). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld; für Crailsheim geht es darum, den Anschluss nach oben zu sichern, Krumme Ebene will Boden gutmachen.
Schwäbisch Hall (3 Punkte, Platz 13) empfängt Aufsteiger Leonberg/Eltingen (6 Punkte, Platz 4). Die Gäste stehen gut da und wollen weiter punkten, während die Hausherren dringend Zähler für den Klassenerhalt sammeln müssen.
Kaisersbach (1 Punkt, Platz 14) trifft auf Satteldorf (4 Punkte, Platz 9). Beide Teams brauchen Punkte: Kaisersbach für den Anschluss an das Mittelfeld, Satteldorf, um den Abstand zur Spitze nicht zu groß werden zu lassen.
Oeffingen (0 Punkte, Platz 15) empfängt Löchgau (7 Punkte, Platz 3). Löchgau ist klar favorisiert, während Oeffingen auf die ersten Punkte hofft, um die Rote Laterne abzugeben.
Weinstadt (3 Punkte, Platz 11) trifft auf Neckarsulm (3 Punkte, Platz 10). Ein Duell zweier Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Zähler für den Klassenerhalt hoffen.
