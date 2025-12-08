SKV Rutesheim: "Sehr zufrieden – aber wir bleiben hungrig"

Mit 37 Punkten überwintert der SKV Rutesheim an der Ligaspitze. Sportleiter Pascal Haug erklärt, warum der Erfolg hart erarbeitet ist – und weshalb die Rückrunde entscheidend wird.

Die Hinrunde des SKV Rutesheim liest sich wie eine Erfolgsgeschichte, doch für Pascal Haug, mit 34 Jahren sportlicher Leiter, ist klar: „Erfolgreich ja – aber leicht war’s nicht.“ Verletzte Leistungsträger, tief stehende Gegner, Phasen der Geduldprobe – die Herausforderungen seien zahlreich gewesen. „Um derartige Situationen zu meistern, brauchst du Geduld, Disziplin und Charakter. Und genau das hat die Mannschaft gezeigt.“ Der Herbst zeigte, dass Rutesheim in dieser Liga gereift ist: ein Team, das Probleme kollektiv löst, statt sich von ihnen bremsen zu lassen.

37 Punkte, Platz eins – die Zahlen sprechen für sich. Für Haug gibt es eine klare Erklärung: „Der Grund ist ganz klar die mannschaftliche Geschlossenheit.“ Der SKV ist ein Team, das im Verbund agiert: „Wir verteidigen als Einheit, wir greifen als Einheit an.“ Dazu komme die hohe Intensität im Training: „Die Jungs ziehen brutal mit, arbeiten füreinander und akzeptieren auch unangenehme Entscheidungen.“ Ein weiterer Faktor: Qualität in der Breite. „Wir haben auf all unseren Positionen Qualität, das hilft natürlich auch.“ Dass man damit Teams wie FV Löchgau (35 Punkte), Aufsteiger TSG Öhringen (32 Punkte) und die SG Weinstadt (28 Punkte) hinter sich gelassen hat, ist für Haug aber nur eine Momentaufnahme.

Zufriedenheit – mit Einschränkungen

„Sehr zufrieden – aber wir bleiben hungrig.“ Die Zwischenbilanz fällt positiv aus, doch Haug mahnt zur Vorsicht: „Tabellenführer zur Winterpause ist schön. Für eine Halbserie gab’s jedoch noch nie eine Medaille.“ Entscheidend werde, ob man die Intensität und Entschlossenheit über die Rückrunde tragen kann.

Wo der Tabellenführer noch Luft nach oben hat

Trotz Spitzenplatz weiß Haug genau, wo die Schrauben angesetzt werden müssen:

„Wir müssen in manchen Phasen noch ruhiger am Ball bleiben und Spiele früher entscheiden.“

Auch die Defensive soll weiter gefestigt werden: „Wir wollen unseren Defensivverbund stärken und in der Chancenverwertung kaltschnäuziger werden.“

Die Zahlen bestätigen die Ansprüche: 43 erzielte Tore sind Ligaspitze, 16 Gegentore Platz zwei hinter Löchgau – ein hoher Standard, aber eben noch nicht der perfekte.

Die Rückrunde als Wahrheitsmoment

Haug beschreibt den Weg in die zweite Saisonhälfte klar und wiederholt: „Mit der gleichen Gier wie bisher.“ Der SKV setzt auf Kontinuität statt auf Experimente: „Wir bleiben bei uns und unserem Plan: hart arbeiten, klare Spielidee, maximale Intensität. Und wir denken von Spiel zu Spiel.“ Das klingt unspektakulär – aber es ist die Formel, die Rutesheim stabil durch die Hinrunde getragen hat.

Vorbereitung und Rhythmus als Schlüssel

Am 26. Januar startet der Tabellenführer in die Wintervorbereitung, fünf Tage später steht das erste Testspiel an: „Wir wollen topfit in die Rückrunde und schnell wieder in den Rhythmus kommen.“ Dass der SKV Rutesheim sich keinerlei Leichtfertigkeit erlauben kann, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Hinter dem Spitzenduo Rutesheim und Löchgau balgen sich mehrere Teams in Schlagdistanz.

Keine Transfers aus Aktionismus

Haug bleibt gelassen: „Wir schauen uns kontinuierlich nach interessanten Spielern um – das gehört zu meinem Job. Aber wir werden nichts überstürzen.“ Der Kader genießt volles Vertrauen. „Die Jungs haben sich das verdient.“ Verstärkungen seien nur dann denkbar, wenn sie „uns klar weiterbringen“.