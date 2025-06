SKV Rutesheim Jungsenioren: Starker Auftakt, bitteres Aus

Mit viel Vorfreude und sportlichem Ehrgeiz sind die Jungsenioren der SKV Rutesheim am Freitagmorgen um 6 Uhr in Richtung Lüneburger Heide aufgebrochen – Ziel: der DAHSC – Ü32 Supercup 2025 beim TV Jahn Schneverdingen. Zwei Tage lang trafen dort die besten Ü32-Teams Deutschlands aufeinander – mittendrin: die SKV Rutesheim. Nach zwei intensiven Tagen voller Fußball, Emotionen und Eindrücken fällt das sportliche Fazit gemischt, aber insgesamt positiv aus.

Am Samstagmorgen folgte dann jedoch ein sportlicher Rückschlag: Im ersten Spiel um 10 Uhr morgens gegen den SSV Bornheim entschied ein äußerst umstrittener Strafstoß die Partie zugunsten des Gegners. Trotz engagierter Leistung ging das Spiel mit 0:1 verloren. Auch im nächsten Gruppenspiel gegen die SG Salder-Lichtenberg unterlag man erneut mit 0:1 – nach eigener Einschätzung vor allem aufgrund verpasster Chancen und Unkonzentriertheiten in der Defensive.

Der Auftakt am Freitag verlief vielversprechend: Im ersten Spiel gegen den SC Borgfeld zeigte die SKV eine konzentrierte Leistung und siegte verdient mit 2:0. Auch im zweiten Spiel gegen den 1. FC Frankfurt (Oder) stand die Defensive sicher – das torlose 0:0 war hart erarbeitet und wurde als wichtiger Punkt verbucht. Mit vier Punkten nach Tag 1 war die Mannschaft mehr als zufrieden – eine starke Ausgangsposition für den entscheidenden zweiten Turniertag.

Damit war das Vorrundenaus besiegelt – ärgerlich, zumal der Einzug in die nächste Runde greifbar schien. Im abschließenden Platzierungsspiel gegen den SSV Vorsfelde konnte das Team nochmal Moral zeigen und sich mit einem 0:0 einen Punkt sichern. Auch hier wäre mehr möglich gewesen, doch der Ball wollte nicht mehr so, wie unsere Mannen der SKV.

„Natürlich haben wir im Nachgang viel diskutiert“, so Alexander Ziegler, sportlicher Leiter der Jungsenioren. „Woran hat es gelegen? Unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, klare Torchancen nicht verwertet und in entscheidenden Momenten nicht sauber verteidigt – da kommen ein paar Faktoren zusammen. Aber bringt alles nichts – das ist Fußball.“

„Sport und Spaß stehen für uns an oberster Stelle“, so Rolf Kramer, Ressortleiter Jungsenioren. „Wir nehmen definitiv viele Eindrücke und Ideen mit – für 2026, wenn wir selbst als Gastgeber des Turniers auftreten. Dieses Wochenende war für uns sportlich wie organisatorisch ein wertvoller Baustein in der Vorbereitung.“

Fazit: Mit frischen Eindrücken, neuen Kontakten und einem klaren Ziel vor Augen geht der Blick nun nach vorn: 2026 wird die SKV Rutesheim Gastgeber des DAHSC – Ü32 Supercups sein. Die Erfahrungen aus Schneverdingen werden jetzt sorgfältig aufgearbeitet und in die Vorbereitung einfließen – damit das nächste Kapitel auf und neben dem Platz ein ganz besonderes wird.