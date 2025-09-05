SKV Rutesheim feiert gegen GSV Pleidelsheim den vierten Sieg in Serie

Die Landesliga, Staffel 1, eröffnete heute ihren 4. Spieltag mit einem Heimsieg: Der SKV Rutesheim bleibt auch nach dem Duell mit dem GSV Pleidelsheim ohne Punktverlust und führt die Tabelle an.
---
Vor eigenem Publikum ging Rutesheim in der zweiten Halbzeit in Führung. Markus Wellert traf in der 66. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber auf Kurs. Die Gäste aus Pleidelsheim, die bislang noch ohne Punkt dastehen, stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch in der Nachspielzeit sorgte Gianluca Crepaldi mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Kurz zuvor gab es jedoch einen Wermutstropfen für Rutesheim: Torschütze Markus Wellert sah in der 90. Minute die Rote Karte.
---
Ilshofen (4 Punkte, Platz 7) trifft auf Schorndorf (6 Punkte, Platz 5). Beide Teams sind nah am oberen Mittelfeld; ein spannendes Duell um Anschluss an die Tabellenspitze ist zu erwarten.
---
Öhringen (9 Punkte, 8:3 Tore) empfängt Heimerdingen (4 Punkte, Platz 6). Die Hausherren wollen ihre makellose Bilanz ausbauen, Heimerdingen sucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.
---
Crailsheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt Krumme Ebene (3 Punkte, Platz 12). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld; für Crailsheim geht es darum, den Anschluss nach oben zu sichern, Krumme Ebene will Boden gutmachen.
---
Schwäbisch Hall (3 Punkte, Platz 13) empfängt Aufsteiger Leonberg/Eltingen (6 Punkte, Platz 4). Die Gäste stehen gut da und wollen weiter punkten, während die Hausherren dringend Zähler für den Klassenerhalt sammeln müssen.
---
Kaisersbach (1 Punkt, Platz 14) trifft auf Satteldorf (4 Punkte, Platz 9). Beide Teams brauchen Punkte: Kaisersbach für den Anschluss an das Mittelfeld, Satteldorf, um den Abstand zur Spitze nicht zu groß werden zu lassen.
---
Oeffingen (0 Punkte, Platz 15) empfängt Löchgau (7 Punkte, Platz 3). Löchgau ist klar favorisiert, während Oeffingen auf die ersten Punkte hofft, um die Rote Laterne abzugeben.
---
Weinstadt (3 Punkte, Platz 11) trifft auf Neckarsulm (3 Punkte, Platz 10). Ein Duell zweier Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Zähler für den Klassenerhalt hoffen.
__________________________________________________________________________________________________
