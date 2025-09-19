SKV Rutesheim bleibt unaufhaltsam an der Spitze

Die Partie begann furios: Schon in der 3. Minute brachte Laurin Stütz die Hausherren in Führung und sorgte damit für einen Start nach Maß. Mit viel Selbstvertrauen kontrollierte der Tabellenführer fortan das Spiel. Neckarsulm mühte sich zwar, tat sich jedoch gegen die kompakte Defensive des SKV schwer. Nach dem Seitenwechsel setzte Rutesheim sofort nach. In der 50. Minute erhöhte Alexander Grau auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Mit dieser Führung im Rücken spielte Rutesheim die Partie zu Ende. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 14:00 PUSH

Ilshofen steht auf Rang neun mit sieben Punkten und möchte seine Serie nach oben ausbauen. Heimerdingen liegt auf Platz 11 und ist noch im Kampf gegen den Abstieg. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen FV Löchgau FV Löchgau 15:30 PUSH

Öhringen liegt auf Rang drei mit zehn Punkten, Löchgau auf Platz zwei mit 13 Punkten. Beide Teams streben einen Sieg an, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu sichern. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:30 live PUSH

Crailsheim ist Achter mit sieben Punkten und hofft, gegen das abgeschlagene Satteldorf wichtige Punkte zu sammeln. Satteldorf kämpft auf Rang 12 mit nur vier Punkten um den Anschluss. ---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TV Oeffingen Oeffingen 14:30 PUSH

Weinstadt liegt auf Platz sechs mit neun Punkten und will im Heimspiel punkten. TV Oeffingen steht auf Rang 14 mit drei Punkten und ist dringend auf Zähler angewiesen. ---

Schwäbisch Hall rangiert auf Platz sieben mit neun Punkten und will die Heimstärke nutzen. Pleidelsheim ist Tabellenletzter ohne Punkte und benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. ---

Kaisersbach liegt auf Platz zehn mit sieben Punkten und möchte vor eigenem Publikum gewinnen. Schorndorf auf Rang fünf ist noch im Aufstiegsrennen und wird alles daran setzen, wichtige Punkte zu sichern. ---