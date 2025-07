SKV Büttelborn steht vor schwieriger Saison

Büttelborn. Eine schwere Saison steht der SKV Büttelborn bevor. Nach einer turbulenten vergangenen Spielzeit in der Gruppenliga mit zwei Trainerwechseln, sollte mit dem neuen Coach Uwe Hesse Ruhe einkehren. Doch wirken sich die zahlreichen Wechsel aus, zumal neun Zusagen zurückgezogen wurden. Mit Marvin Wiesenäcker, Chidera Ashibuogwu, Paul Pfeffer, Erik Basser, Lars Erik Westermann, Paul Grossmann, Kevin Bender, Younes Laghouali und Leon Jung verlässt ein Grundgerüst den Verein. Sebastian Krieg pausiert aus privaten Gründen weiterhin.

Vor allem der Abgang von Wiesenäcker wiegt schwer, immerhin zeichnete er in den vergangenen beiden Jahren für 15 Tore und viele Vorlagen verantwortlich. „Sportlich ein sehr großer Verlust“, gibt der Sportliche Leiter Peter Krieg zu. „Die Abgänge schmerzen uns sehr. Mit den Trainerwechseln kam leider Unruhe in den Kader und einige Zusagen aus dem Winter wurden widerrufen. Bis in den Juni hinein hatten wir eine große Unsicherheit, und das erschwerte die Kaderplanung. Wir haben nun 19 Abgänge und 19 Zugänge.“