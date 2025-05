SKV Büttelborn II braucht einen neuen Trainer

Büttelborn. Weiter dreht sich das Trainerkarussell in Büttelborn. Nachdem vor wenigen Wochen erst Ex-Lilienspieler Uwe Hesse als neuer Trainer der Gruppenliga-Mannschaft für die Spielzeit 2025/26 vorgestellt wurde, verlässt am Saisonende mit Kristian Seremet der Coach der in der Kreisoberliga beheimateten U23 den Verein auf eigenen Wunsch.

Gruppenliga-Mannschaft der SKV war nie eine Option

Drei Spieltage vor Schluss belegt die U23 Rang fünf in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau und wird die Saison auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte abschließen. „Mit Kristian Seremet hatten wir zum passenden Zeitpunkt den richtigen Trainer, um uns so gut in der neuen Spielklasse zu positionieren. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, auch weil seine Entscheidung erst in den vergangenen Tagen gefallen ist“, so Krieg. Dabei betont er, dass Seremet keine Ambition hatte, in Büttelborn die Gruppenligamannschaft zu übernehmen und man daher nicht über diese Position mit ihm gesprochen habe.