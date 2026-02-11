SKV Büttelborn hofft auf ein Wunder Gruppenliga-Letzter hat sich mit fünf Neuzugängen für die entscheidenden Spiele verstärkt von Marc Schüler · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Soll den Angriff der SKV Büttelborn verstärken: Roman Maier (rechts) von Hochheim 07. Archivfoto: Patrick Jahn

Büttelborn. Für Gruppenligist SKV Büttelborn ist die Zielsetzung für die verbleibenden Saisonspiele klar: sich möglichst teuer verkaufen, noch einige Punkte holen und dann auf das Beste hoffen. Dabei ist der Tabellenletzte realistisch genug, zu wissen, dass die Chancen auf den Klassenerhalt dank 15 Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nicht sehr hoch sind, er will dennoch alles daran setzen, diese Chance möglichst lange zu wahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Die Situation ist uns schon klar und wir sehen es realistisch. In dieser ausgeglichenen Gruppenliga wäre der Klassenerhalt schon ein kleines Fußballwunder. Wir haben 20 Spiele absolviert und nur ein Spiel gewonnen, daher auch nur zehn Punkte auf der Habenseite. Jetzt sind noch 14 Spiele vor uns und ich gehe davon aus, dass wir mindestens acht dieser Spiele gewinnen müssten, um eine Chance zu haben, die Klasse zu halten. Das wird sicher sehr schwer, aber die Hoffnung geben wir erst auf, wenn der Klassenerhalt auch rechnerisch unmöglich ist“, sagt Peter Krieg vom SKV-Abteilungsvorstand. Dabei betont er, dass mit Trainer Uwe Hesse bereits vor der Winterpause verlängert wurde – und zwar unabhängig von der Spielklasse. „Wir planen grundsätzlich zweigleisig, können daher auch damit umgehen, wenn wir in die Kreisoberliga absteigen“, so Krieg weiter.

Fünf Neuzugänge an der Berkacher Straße Fünf Neuzugänge konnte Hesse beim Trainingsauftakt im Januar am Sportplatz am Berkacher Weg begrüßen. In allen Mannschaftsteilen gab es Ergänzungen, die nach Hoffnung der Verantwortlichen auch Verstärkungen sind. Bereits seit Sommer trainiert der aus Traisa gekommene Stürmer Jan Zimmermann in Büttelborn mit, konnte aber aufgrund einer Sperre nicht eingesetzt werden. Mit seiner Erfahrung aus der Gruppenliga und Kreisoberliga soll er den SKV-Sturm beleben, der bislang mit 33 Treffern aus 20 Spielen zu den harmloseren der Liga gehört. Ebenso im Angriff soll Roman Maier die SKV verstärken, der bislang für Hochheim 07 in der Gruppenliga Wiesbaden und Kreisoberliga Main-Taunus aktiv war. „Er ist ein sehr agiler Stürmer und wir denken, dass er eine wertvolle Verstärkung sein kann“, sagt Krieg. Im Mittelfeld soll Tim Wiedemann die SKV verstärken, der seine letzte Station in Karlsruhe hatte, zuvor aber auch in der Landesliga Ost in Rheinland-Pfalz auflief. „Tim ist Student und hat sich uns im Winter angeschlossen“, erklärt Krieg.