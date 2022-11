Skurriles Unentschieden im Abstiegskampf... TSV Trillfingen - TSG Ehingen 2:2



Nach dem Wiederanpfiff gelang dem TSV zwei schnelle Tore, mitunter durch einen abgefälschten Schuss aus 30 Metern.



In der 86. Minute erzielte Sascha Wasner per Kopf nach Vorarbeit durch Elias Madarac den 2:2 Ausgleich. Doch wer dachte das Spiel wäre durch, der irrte sich…



Zwei Minuten später liefen Madarac und Pikneev alleine auf das Tor der Trillfinger zu. Madarac schob den Ball auf Pikneev, der nur noch zum 3:2 einschieben musste. Plötzlich ertönte ein Pfiff des Schiedsrichter auf Abseits. Madarac stand beim Zuspiel klar in der eigenen Hälfte + das ein Gegenspieler noch deutlicher das Abseits aufhielt. Zur Verwunderung aller entschied der Linienrichter erst 10 Sekunden später auf Abseits. Eine glasklare Fehlentscheidung, welcher den Sieg der TSG zerstörte.



Sehr sehr bitter!!!