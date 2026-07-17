Skurriles Spiel in Schwarzhofen – Raigering setzt Zeichen

Aufsteiger SV Raigering startet perfekt in die neue Bezirksligasaison. – Foto: Jonas Löffler

Aufsteiger SV Raigering konnte zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Nord gleich mal ein Zeichen setzen. Die Mannen von Coach Martin Kratzer feierten am Freitagabend bei Inter Bergsteig Amberg einen klaren 3:0-Auswärtserfolg. Ereignisreich verlief das Match am Schwarzhofner Kaplanacker. Beim 3:2-Sieg des SVS gegen den TSV Tännesberg wurde die Partie zweimal wegen Unwetters unterbrochen. Zudem wurden drei Spieler mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen.



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Witterungsbedingt war es ein bisschen komisches Spiel, mit zwei längeren Gewitter-Unterbrechungen. Wir führten 1:0, kriegten nach der Unterbrechung den Ausgleich, gingen erneut in Führung und kassierten nach der erneuten Unterbrechung das 2:2. Tännesberg war nach den Pausen immer ein wenig schneller da. Hintenraus haben wir uns einen verdienten Elfmeter herausgearbeitet. Bei zwei richtig guten Chancen hätten wir den Sack eigentlich zumachen müssen. Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg. Wir sind mit den drei Punkten zum Start zufrieden. Hoffentlich kriegen wir nächste Woche wieder einen normalen Spielablauf.“



Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Ein 50/50-Spiel, in dem wir spielerisch definitiv die Nase vorne hatten. Wir waren defensiv gut eingestellt gegen eine nur langschlagende Truppe. Die Spielunterbrechungen haben uns sehr aus dem Rhythmus gebracht, jedoch bin ich sehr stolz auf die kämpferische Leistung meiner Jungs. Wir sind hungrig auf das nächste Spiel.“







Martin Kratzer (Trainer SV Raigering): „Aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg. Insgesamt war es eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. In einem kampfbetonten Spiel haben wir defensiv sehr gut verteidigt. Der Gegner hatte nur eine Torchance. Ansonsten hätten wir das Spiel – gerade nach dem 2:0 – auch höher gewinnen können. Insgesamt sind wir mit einem 3:0-Arbeitssieg natürlich sehr zufrieden.“



