Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler spielt jetzt C-Klasse

Der sechsfache Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist jetzt in der Fußball-C-Klasse tätig. Ein unvorhergesehener Wechsel für den Sportler aus Siegsdorf.

München – Markus Eisenbichler, bekannt als einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer, hat seine Karriere auf der Skisprungschanze beendet und sich einer neuen sportlichen Herausforderung zugewandt. Der sechsfache Weltmeister aus Siegsdorf ist nun in der Fußball-C-Klasse aktiv und spielt für den TSV Siegsdorf in der 3. Mannschaft. Nach seinem letzten Skisprung in Planica wechselte er direkt ins Training beim örtlichen Fußballverein und zeigt damit seine Vielseitigkeit im Sport.