Skifahren als Teambuilding beim SV Lörzenbach Der Kreisoberliga-Tabellenletzte sieht noch Chancen auf den Klassenerhalt

Anspruch und Wirklichkeit: Sich als Aufsteiger in der nächsthöheren Spielklasse weiterentwickeln und Spaß haben. Das waren die Vorgaben des Liganeulings vor der Saison. „Weiterentwickelt haben wir uns. Allerdings machten die vielen Niederlagen weniger Spaß“, bekennt SVL-Trainer Jan Schörling (36).

Was war gut? Obwohl nur der letzte Platz bislang heraussprang, hebt Schörling hervor: „Auch wenn es die vielen Niederlagen nicht vermuten lassen: Wir waren nur gegen die SG Odin Wald-Michelbach chancenlos, mit unseren Gegnern sonst auf Augenhöhe.“ Gerade die jüngeren Spieler hätten viel gelernt und sich weiterentwickelt. Schörling ist sich sicher, dass die Klasse gehalten werden kann, und stellt fest: „Wir gehören definitiv in die Kreisoberliga.“

Was geht besser? Schörling verflucht das Verletzungspech zu Beginn. In den ersten sechs Spielen hätten bis zu sieben Stammkräfte aus der Aufstiegself gefehlt. Das, so Schörling, könne keine Mannschaft stemmen. Zum Glück ging bei der teambildenden Maßnahme im Januar nichts schief, denn der SV Lörzenbach war mit zwanzig Mann zum Skifahren in Österreich – keiner verletzte sich. „Künftig müssen wir auf dem Spielfeld noch abgeklärter werden. Das betrifft sowohl die Abwehr als auch den Angriff.“

Haben die Zugänge eingeschlagen? Mit dem 48 Jahre alten Steffen Emig und David Gerl kamen zwei Spieler von der SG Odin Wald-Michelbach. Emig kam sporadisch zum Einsatz. Gerl wiederum half zu Saisonbeginn mit, die vielen verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren. „Beide zeigten bei ihren Einsätzen solide Leistungen“, weiß der Coach.