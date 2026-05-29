SKG Stockstadt ist wieder zurück

Stockstadt. Vom Absteiger zum Meister: Mit einer starken Saison ist den Fußballern der SKG Stockstadt nach nur einem Jahr der ersehnte Wiederaufstieg in die A-Liga gelungen. Dort hatte die SKG vor dem unglücklichen Abstieg in der vergangenen Runde 15 Jahre durchgehend gespielt – eine lange Serie, an die sie mit der Energie des Titelgewinns nun selbstbewusst anknüpfen will.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Ziel ist ein einstelliger sicherer Mittelfeldplatz in der kommenden Saison“, erklärt Walter Götz, seit 50 Jahren Vorstandsmitglied und seit 2020 Vorsitzender der SKG. Wie Trainer Ali Krasniqi beipflichet, „wollen wir dann möglichst früh die nötigen Punkte holen und die nächsten Schritte machen“. Dabei können beide der Mannschaft nur ein Riesenkompliment aussprechen. 87 Punkte hat sie in der B-Liga geholt. In 31 Spielen gab es nur zwei Niederlagen gegen Vizemeister Eintracht Rüsselsheim. Mit 166:46 Toren gelang die mit Abstand beste Bilanz.
„Das war echt stark. Ich bin megastolz auf die Jungs. Es ist ja nicht so einfach, gleich wieder aufzusteigen“, betont Ali Krasniqi. „Das war sehr wichtig für den Verein“, meint Götz hochzufrieden und betont: „Unsere Trainer haben einen großen Anteil daran.“ Mit Ali Krasniqi und seinem jüngeren Bruder Avni ebenso wie mit Robert Schwanzer als Torwarttrainer wurde daher schon im Winter die weitere Zusammenarbeit beschlossen. „Wir können uns vorstellen, auch länger mit ihnen zu planen“, versichert der Vorsitzende.
Wie Ali Krasniqi berichtet, der mit seinem Bruder Avni schon in der Jugend bei Stockstadt gespielt hat und vor zweieinhalb Jahren vom VfR Groß-Gerau zu seinem Heimatverein zurückkehrte, „bleibt die Mannschaft nach derzeitigem Stand zusammen. Wir versuchen, alle zu halten und wollen weiter Talente aufbauen.“ Schon jetzt hatte die SKG viele junge Spieler am Start. „Unser Durchschnittsalter liegt bei Anfang zwanzig“, hebt der 36-jährige Trainer hervor.
Zur Freude von Götz ist zudem für Nachwuchs aus den eigenen Reihen in Zukunft gesorgt: „Bei unserer Jugend sieht es sehr gut aus. Wir haben alle Jahrgänge besetzt und werden wahrscheinlich nun in einer Spielgemeinschaft mit Biebesheim eine A-Jugend melden.“
Bei der ersten Mannschaft wird aber an diesem Samstag erst mal noch gefeiert. Um 16.30 Uhr steigt gegen die SV 07 Bischofsheim II das letzte Rundenspiel zuhause. „Da wollen wir die 90 Punkte voll machen und dann schön mit unseren Fans zusammen sitzen“, meint Ali Krasniqi lachend.
Auch kann Emirhan Kilic im Sturm seine starke Quote von 48 Treffern noch steigern. Schon jetzt ist der 21-Jährige mit großem Vorsprung bester Goalgetter der Liga vor Spiridon Pentidis von Eintracht Rüsselsheim und hat maßgeblich zu den 166 Toren bei der SKG beigetragen – im Schnitt mehr als fünf Treffer pro Spiel. Darüber hinaus hofft die Abwehr um Keeper Tarek Dogs, gegen Bischofsheim möglichst zu null zu spielen und bei nur 46 Gegentoren zu bleiben.
Mit Blick auf die neue Saison ist es jedoch wichtig, „dass die Balance zwischen Defensive und Offensive noch besser wird“, betont Ali Krasniqi. „Wir müssen weiter gutes Pressing und viel auf Ballbesitz spielen und unsere Chancen noch konsequenter nutzen. Wenn uns das gelingt, bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und gut mitspielen können in der A-Liga.“