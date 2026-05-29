SKG Stockstadt ist wieder zurück Nach 15 Jahren in der A-Liga und dem Abstieg in die B-Liga gelingt die sofortige Rückkehr +++ Wie sich der Champion SKG Stockstadt auf die nächste Saison vorbereitet. von Gabi Wesp-Lange · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die SKG Stockstadt hat die B-Liga-Meisterschaft mit dem 6:3-Sieg bei Alemannia Königstädten perfekt gemacht. Foto: Patrick Schaaf

Stockstadt. Vom Absteiger zum Meister: Mit einer starken Saison ist den Fußballern der SKG Stockstadt nach nur einem Jahr der ersehnte Wiederaufstieg in die A-Liga gelungen. Dort hatte die SKG vor dem unglücklichen Abstieg in der vergangenen Runde 15 Jahre durchgehend gespielt – eine lange Serie, an die sie mit der Energie des Titelgewinns nun selbstbewusst anknüpfen will.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Nur zwei Niederlagen gegen Vizemeister Eintracht Rüsselsheim „Ziel ist ein einstelliger sicherer Mittelfeldplatz in der kommenden Saison“, erklärt Walter Götz, seit 50 Jahren Vorstandsmitglied und seit 2020 Vorsitzender der SKG. Wie Trainer Ali Krasniqi beipflichet, „wollen wir dann möglichst früh die nötigen Punkte holen und die nächsten Schritte machen“. Dabei können beide der Mannschaft nur ein Riesenkompliment aussprechen. 87 Punkte hat sie in der B-Liga geholt. In 31 Spielen gab es nur zwei Niederlagen gegen Vizemeister Eintracht Rüsselsheim. Mit 166:46 Toren gelang die mit Abstand beste Bilanz.

„Das war echt stark. Ich bin megastolz auf die Jungs. Es ist ja nicht so einfach, gleich wieder aufzusteigen“, betont Ali Krasniqi. „Das war sehr wichtig für den Verein“, meint Götz hochzufrieden und betont: „Unsere Trainer haben einen großen Anteil daran.“ Mit Ali Krasniqi und seinem jüngeren Bruder Avni ebenso wie mit Robert Schwanzer als Torwarttrainer wurde daher schon im Winter die weitere Zusammenarbeit beschlossen. „Wir können uns vorstellen, auch länger mit ihnen zu planen“, versichert der Vorsitzende. Wie Ali Krasniqi berichtet, der mit seinem Bruder Avni schon in der Jugend bei Stockstadt gespielt hat und vor zweieinhalb Jahren vom VfR Groß-Gerau zu seinem Heimatverein zurückkehrte, „bleibt die Mannschaft nach derzeitigem Stand zusammen. Wir versuchen, alle zu halten und wollen weiter Talente aufbauen.“ Schon jetzt hatte die SKG viele junge Spieler am Start. „Unser Durchschnittsalter liegt bei Anfang zwanzig“, hebt der 36-jährige Trainer hervor.