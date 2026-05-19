 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SKG Stockstadt feiert B-Liga-Titel

Die Meisterschaft steht nach dem 6:3-Erfolg in Königstädten vorzeitig als Meister fest

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Die SKG Stockstadt ist Meister der B-Liga Groß-Gerau.
Die SKG Stockstadt ist Meister der B-Liga Groß-Gerau. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

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KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Sie steigen wieder auf: Die Fußballer der SKG Stockstadt haben sich in der B-Liga mit einem klaren 6:3-Erfolg bei Alemannia Königstädten vorzeitig die Meisterschaft gesichert und feiern nun voller Freude die Rückkehr in die A-Liga. „Die Jungs haben gut durchgezogen und den Wiederaufstieg geschafft. Das ist nicht so einfach. Ich bin mega-stolz auf sie“, erklärte Trainer Ali Krasniqi begeistert. SKG-Vorsitzender Walter Götz konnte da nur strahlend beipflichten: „Wir sind verdient Meister geworden.“

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
3
6
Abpfiff

Gegen Königstädten vergab ihre Mannschaft zwar anfangs gute Chancen, wobei Avni Krasniqi einen Foulelfmeter an die Latte setzte (5.). Doch konnte die SKG vor der Pause mit 2:0 in Führung gehen und zog in der zweiten Halbzeit siegesgewiss auf 5:0 davon. „Dann waren wir schon in Feierlaune“, meinte Ali Krasniqi nach dem Abpfiff strahlend.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
2
3
Abpfiff

Im Abstiegskampf hat der TSV Goddelau II mit einem späten 3:2-Sieg bei Dersim Rüsselsheim II den Relegationsplatz an Dersim weitergegeben. Wie TSV-Coach Patrice Heckmann berichtete, „konnten wir in der 85. Minute in Führung gehen und haben gleich danach das 3:1 gemacht“. Dersim schaffte den Anschlusstreffer, verpasste aber am Ende bei einem Pfostenschuss den Ausgleich.

Die weiteren Partien im Überblick:

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
2
0
Abpfiff

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
2
0
Abpfiff

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
0
3
§ Urteil

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
2
2
Abpfiff

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
0
3
§ Urteil

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
6
1
Abpfiff

Alemannia Königstädten – SKG Stockstadt 3:6 (0:2). Tore: 0:1 Kilic (36. FE), 0:2 Iancu (43.), 0:3 Avni Krasniqi (50. FE), 0:4 Dogs (57. FE), 0:5 Kilic (75.), 1:5 Hida (77.), 1:6 Cremer (80.), 2:6 Simon Hailu (87. FE), 3:6 Kanat (90.). Gelb-Rot: Jerome Hailu (Alemannia/78.).

Hellas Rüsselsheim II – TV Crumstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Koukoulis (16.), 2:0 Velitsianos (76.).

TSG Worfelden – SV 07 Raunheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Salhi (44.), 1:1 Brzoska (59. FE), 2:1 Stepanescu (62.), 2:2 Salhi (66. FE). Gelb-Rot: Brzoska (TSG/68.), Trusov (SV/90.+5).

SV 07 Geinsheim II – SV 07 Bischofsheim II 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Müller (26.), 2:0 Ginkel (28.), 3:0 Holtz (39.), 3:1 Baku (46.), 4:1 Özdemir (75.), 5:1 Haus (77.), 6:1 Özdemir (83.).

Dersim Rüsselsheim II – TSV Goddelau II 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Taspinar (40.), 1:1 Maul (59.), 1:2 Wiemer (85.), 1:3 Ahmed (88.), 2:3 Eroglu (90.+4). Rot: Bakir (Dersim/89.).

SG Trebur-Astheim II – TV Haßloch 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Diehl (24., 84...