SKG Stockstadt feiert B-Liga-Titel

Die SKG Stockstadt ist Meister der B-Liga Groß-Gerau. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Sie steigen wieder auf: Die Fußballer der SKG Stockstadt haben sich in der B-Liga mit einem klaren 6:3-Erfolg bei Alemannia Königstädten vorzeitig die Meisterschaft gesichert und feiern nun voller Freude die Rückkehr in die A-Liga. „Die Jungs haben gut durchgezogen und den Wiederaufstieg geschafft. Das ist nicht so einfach. Ich bin mega-stolz auf sie“, erklärte Trainer Ali Krasniqi begeistert. SKG-Vorsitzender Walter Götz konnte da nur strahlend beipflichten: „Wir sind verdient Meister geworden.“

Gegen Königstädten vergab ihre Mannschaft zwar anfangs gute Chancen, wobei Avni Krasniqi einen Foulelfmeter an die Latte setzte (5.). Doch konnte die SKG vor der Pause mit 2:0 in Führung gehen und zog in der zweiten Halbzeit siegesgewiss auf 5:0 davon. „Dann waren wir schon in Feierlaune“, meinte Ali Krasniqi nach dem Abpfiff strahlend.

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Im Abstiegskampf hat der TSV Goddelau II mit einem späten 3:2-Sieg bei Dersim Rüsselsheim II den Relegationsplatz an Dersim weitergegeben. Wie TSV-Coach Patrice Heckmann berichtete, „konnten wir in der 85. Minute in Führung gehen und haben gleich danach das 3:1 gemacht“. Dersim schaffte den Anschlusstreffer, verpasste aber am Ende bei einem Pfostenschuss den Ausgleich.

Die weiteren Partien im Überblick:

Alemannia Königstädten – SKG Stockstadt 3:6 (0:2). Tore: 0:1 Kilic (36. FE), 0:2 Iancu (43.), 0:3 Avni Krasniqi (50. FE), 0:4 Dogs (57. FE), 0:5 Kilic (75.), 1:5 Hida (77.), 1:6 Cremer (80.), 2:6 Simon Hailu (87. FE), 3:6 Kanat (90.). Gelb-Rot: Jerome Hailu (Alemannia/78.).

Hellas Rüsselsheim II – TV Crumstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Koukoulis (16.), 2:0 Velitsianos (76.).

TSG Worfelden – SV 07 Raunheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Salhi (44.), 1:1 Brzoska (59. FE), 2:1 Stepanescu (62.), 2:2 Salhi (66. FE). Gelb-Rot: Brzoska (TSG/68.), Trusov (SV/90.+5).

SV 07 Geinsheim II – SV 07 Bischofsheim II 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Müller (26.), 2:0 Ginkel (28.), 3:0 Holtz (39.), 3:1 Baku (46.), 4:1 Özdemir (75.), 5:1 Haus (77.), 6:1 Özdemir (83.).

Dersim Rüsselsheim II – TSV Goddelau II 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Taspinar (40.), 1:1 Maul (59.), 1:2 Wiemer (85.), 1:3 Ahmed (88.), 2:3 Eroglu (90.+4). Rot: Bakir (Dersim/89.).

SG Trebur-Astheim II – TV Haßloch 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Diehl (24., 84...





