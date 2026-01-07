SKG Ober-Beerbach: Platz sechs zur Winterpause sorgt für Optimismus

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SKG Ober-Beerbach. Zum A-Ligisten hat uns Tobias Seitz, erster Vorsitzender der SKG, folgende Informationen übermittelt.

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Unsere Stimmung ist nach Abschluss der Hinrunde sehr gut, die im Sommer gesetzten Ziele für den Winter sind mit Platz sechs erreicht, somit blicken wir positiv in die Rückrunde."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Gut lief, dass wir die Defensive zur Vorsaison extrem stabilisiert haben. Besser laufen muss der Wechsel von Defensive zur Offensive in Verbindung mit der Chancennutzung. Hier können wir uns auf jeden Fall verbessern." Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant? "Neuzugänge oder Abgänge gibt es im Winter nicht. Wir machen weiter mit Dominique Schweizer als Trainer. Neu hinzu kommt Nico Gutjahr als CO-Trainer, der bisherige Co-Trainer Max Kleinsorge wird aus privaten Gründen kürzer treten."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unsere Ziele für die Rückrunde sind Platz vier bis sechs, die Defensive weiterhin zu stabilisieren und offensive mehr Tore zu erzielen." Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird Türk Gücü. Absteiger wird es voraussichtlich nicht geben, weil Alsbach II zurückgezogen hat."

