SKG Gräfenhausen - RSV Germania Pfungstadt

– Foto: Eckhard Czok

Germania Pfungstadt will die Erfolgsserie von Siegen in Gräfenhausen ausbauen. Bei der Elf von Kamerun Darmstadtgab es für die SKG Gräfenhausen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 3:4-Niederlage. RSV Germania Pfungstadt siegte im letzten Spiel souverän mit 10:1 gegen SVD 98 III und muss sich deshalb nicht verstecken. Im Hinspiel siegte RSV Germania Pfungstadt bereits sehr deutlich. Gegenwärtig rangiert die SKG Gräfenhausen auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Bisher verbuchte die Elf von Coach Fabian Kraus achtmal einen dreifachen Punktgewinn. Dem gegenüber stehen drei Unentschieden und 14 Niederlagen. RSV Germania Pfungstadt nimmt mit 60 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Die Stärke der Mannschaft von Benaisa Talib liegt in der Offensive – mit insgesamt 105 erzielten Treffern. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien holte RSV Germania Pfungstadt. Über vier Treffer pro Spiel!

Die SKG Gräfenhausen muss sich definitiv etwas einfallen lassen, um die Offensivabteilung von RSV Germania Pfungstadt zu stoppen.