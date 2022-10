– Foto: Tobias Sellmaier

SKG Erbstetten und SV Steinbach II im Duell der Enttäuschten Für die SKG und die SVS-Reserve geht es in der Fußball-Kreisliga A2 darum, den Negativtrend zu stoppen. Backnang prüft den Spitzenreiter.

Zwei Mannschaften, die den Erwartungen bislang weit hinterherhinken, bestreiten in der Fußball-Kreisliga A2 das Spiel der Woche. Die SKG Erbstetten und der SV Steinbach II stehen im Kellerduell ziemlich unter Druck. Nach dem 1:1 im Lokalderby am vergangenen Sonntag wird Spitzenreiter TSC Murrhardt nun vom Großen Alexander Backnang herausgefordert. Schlusslicht TSV Oberbrüden wird gegen den Tabellendritten FSV Weiler zum Stein abermals versuchen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Für Althütte geht es in Schmiden am Sonntag um 12.45 Uhr los. In Allmersbach ertönt der Anpfiff um 13 Uhr, überall sonst um 15 Uhr.

Erbstetten zog in Sechselberg mit 1:3 den Kürzeren und belegt mit neun Punkten derzeit lediglich den zwölften Platz. „Leider haben wir schon wieder völlig unnötig verloren. Langsam stellt sich mir die Frage, wie wir überhaupt noch Spiele gewinnen wollen“, ärgert sich Torsten Greiner über die Misere seines Teams. „Das war schon die fünfte Niederlage in Folge. Wir befinden uns in einem sehr negativen Abwärtstrend“, ergänzt der SKG- Fußballchef. Er will zwar nicht schwarzmalen, sagt aber fast resignierend: „Es kann eigentlich nur noch besser werden, denn es geht eigentlich nicht mehr schlechter.“ Im Kellerduell gegen den Vorletzten aus Steinbach verlangt Torsten Greiner eine „extreme Leistungssteigerung“ von seiner Mannschaft und natürlich einen Dreier, „um endlich wieder in die Spur zu kommen“. Fehlen wird bei den Hausherren der verletzte Max Bauer. Ob die angeschlagenen Simon Geldner und Markus Maier mitmischen können, bleibt abzuwarten. Sollte es doch die nächste Niederlage setzen, würde Erbstetten hinter die Gäste zurückfallen, denn der SVS II hat nur zwei Zähler weniger auf dem Konto. Eigentlich wollte die Steinbacher Bezirksliga-Reserve aus den vergangenen zwei Spielen laut Ömer Alp „mindestens vier Punkte holen“, doch das ging mit den Heimpleiten gegen Gaildorf (1:3) und Oberrot (1:2) gewaltig schief. „Wir müssen uns vor allem in der Abwehr steigern“, sagt der SVS-Trainer, der aus Siegen wie dem 3:2 in Sechselberg oder dem 2:1 im Pokal gegen den Bezirksligisten Kleinaspach aber weiter Zuversicht zieht: „Wir wollen in Erbstetten gewinnen.“ → Statistik Seit 2017 gab es sieben Duelle zwischen beiden Teams, stets in der Kreisliga A. Zunächst gewann Steinbach II viermal in Folge, danach Erbstetten zweimal. Die Rückrundenpartie der Vorsaison endete 2:2. → Redaktionstipp von Uwe Flegel: 2:1.

Oberrot (elf Punkte) belegt Rang zehn. „Das Remis hat uns nix gebracht“, so Pietro Santonastaso zum 1:1 gegen Kirchberg. Der Abteilungsleiter sagt: „Wir müssen uns endlich früher belohnen und in den Rhythmus kommen.“ Beim punktgleichen Tabellennachbarn will Santonastaso mit einem guten Matchplan „etwas Zählbares mitnehmen“.

Der FSV hat nur einen Punkt Rückstand auf das Spitzenduo, tat sich beim 2:1 gegen Kellerkind Schmiden II aber schwer. Auch ohne den verletzten Patrick Bloch fordert Abteilungsleiter Patrick Dietrich in Oberbrüden eine „klare Steigerung“. Der TSV ziert nach dem 2:5 bei Nellmersbach II weiter mit einem Punkt das Tabellenende. Wie sein Kollege beklagt auch Stefan Schaffroth versiebte Chancen: „Daher haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, obwohl der Schiri in der zweiten Hälfte seinen Anteil daran hatte.“ Der Abteilungsleiter sieht mit Weiler zum Stein „ein dickes Brett für uns“, aber vielleicht sei mit mehr Kaltschnäuzigkeit doch eine Überraschung drin. Fehlen werden Philipp Gröger und Jens Spahmann.

Alleine deshalb, weil Murrhardt ein Tor mehr erzielt hat, ist Welzheim derzeit Zweiter hinter dem TSC. Sechselberg fuhr mit dem 3:1 gegen Erbstetten den dritten Saisonsieg ein und ist mit elf Punkten Siebter. Laut TSV-Sprecher Torsten Tänzer müssen die Gäste mit dem letzten Aufgebot antreten. Insgesamt fehlt dem durchaus ordentlich mithaltenden Aufsteiger eine komplette Elf.

Der VfR konnte sich bei Juri Martens bedanken, der mit tollen Paraden das 1:1 im Topspiel gegen den Stadtrivalen rettete. „Wir haben uns den Punkt erarbeitet, hatten aber auch Glück und einen starken Torhüter“, räumt Daniel Frank ein. Für den VfR-Spielleiter ist der SV Allmersbach III (Platz sechs) trotz des 1:7-Debakels in Althütte weiterhin eine „Topmannschaft der Liga“. Trotzdem sagt er: „Wir wollen das Maximum aus dem Spiel herausholen.“ Verzichten muss der Vierte (20 Punkte) aber auf Justin Moldenhauer.