– Foto: Tobias Sellmaier

SKG Erbstetten mit drittem Dreier am Stück In der Fußball-Kreisliga A2 ist die SKG nach dem 3:0 zu Hause gegen den FC Oberrot auf dem Vormarsch.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 entschied die SKG Erbstetten im Duell der beiden befreundeten Vereine gegen den FC Oberrot mit 3:0 für sich. Spitzenreiter TSC Murrhardt behauptete seine Position mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Steinbach II. Keine Blöße gab sich auch der Zweite FC Welzheim, der den TAHV Gaildorf mit 8:3 abfertigte. Eine böse Überraschung erlebte derweil der VfR Murrhardt beim TSV Oberbrüden. Das Schlusslicht aus Auenwald, das vorher erst einen Punkt geholt hatte, behielt mit 3:1 die Oberhand.



Nach einer halben Stunde legten die Einheimischen durch einen Freistoß von Timo Disch das 1:0 vor. Nur 120 Sekunden später traf Rainer Manz zum 2:0. Damit war schon fast die Vorentscheidung gefallen. Oberrot kam nicht ins Rollen und kassierte in der 68. Minute noch ein drittes Tor. Nach einem Foul an Benjamin Fritz im Gästestrafraum zeigte der Referee auf den Punkt. Tim Walker ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter zum 3:0. Das Spiel der Woche war am Ende eine klare Angelegenheit. „Das war kein gutes Spiel von uns, aber der Sieg war trotzdem hochverdient“, betonte Torsten Greiner nach dem Schlusspfiff. Der SKG-Abteilungsleiter lobte seine Mannschaft für einen „Arbeitssieg“, bei dem sie insgesamt aber klar besser gewesen sei, „das hat mir auch Oberrots Fußballchef Pietro Santonastaso bestätigt“. Kein Anlass also für Dissonanzen zwischen den befreundeten Klubs, die vor der Partie punktgleich waren. Nun hat Erbstetten drei Zähler mehr und ist auf Platz sechs geklettert. Es ist der Lohn dafür, dass die SKG ihre Vorliebe für Serien in dieser Runde weiter unterstreicht. Auf die Auftaktniederlage folgten drei Siege, dann fünf Niederlagen und nun war es auch schon wieder der dritte Dreier am Stück.Nach einer halben Stunde legten die Einheimischen durch einen Freistoß von Timo Disch das 1:0 vor. Nur 120 Sekunden später traf Rainer Manz zum 2:0. Damit war schon fast die Vorentscheidung gefallen. Oberrot kam nicht ins Rollen und kassierte in der 68. Minute noch ein drittes Tor. Nach einem Foul an Benjamin Fritz im Gästestrafraum zeigte der Referee auf den Punkt. Tim Walker ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter zum 3:0.

Anfangs sprach kurioserweise wenig für den Zweiten aus Welzheim. Labinot Gashi sorgte mit einem Doppelpack (9./15.) fürs 2:0 des TAHV. Nach 22 Minuten verkürzte Kevin Kröning auf 1:2, sieben Minuten danach traf David Solakovic zum 2:2. Ein Eigentor von Benedikt Schwarz ließ die Gäste erneut in Front gehen (35.), doch Luka Benic reagierte drei Minuten vor der Pause mit dem 3:3. Im zweiten Durchgang waren die Hausherren klar besser. Per Foulelfmeter erzielte Solakovic das 4:3. Auch das 5:3 (57.) und 6:3 (60.) gingen auf sein Konto. Die restlichen beiden Tore für Welzheim steuerten Nikolai Schäfer (65.) und Christian Hoppe (88.) bei.

Kadir Akyüz (11.), Tobias Veit (15.) und Sulayman Ceesay (25.) legten ein 3:0 für den FSV vor. Philipp Herrmann (27.) und Andreas Mack (34.) verkürzten auf 2:3, doch Ceesay erzielte in der 41. Minute den vierten Gästetreffer. Zwei Minuten vor der Pause verwandelte Ilir Kurtulaj einen Foulelfmeter zum 5:2 für Weiler zum Stein. Veit machte das halbe Dutzend voll (52.), bevor David Nunn in der 70. Minute den dritten TSV-Treffer beisteuerte. Sechs Minuten vor Schluss sorgte Ceesay für den Endstand.

Althütte musste sich in Kirchberg mit einem Punkt begnügen. Nach einer ereignisarmen, torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste fünf Minuten nach dem Seitenwechsel durch Steffen Bauer mit 1:0 in Führung. In der 68. Minute markierte Yannik Wurster den nicht unverdienten Ausgleich für Kirchberg.

Schon nach 180 Sekunden verwandelte Florian Mayer einen Foulelfmeter zum 1:0 für Oberbrüden. Murrhardt war aber nur kurz geschockt und erspielte sich viele Chancen. Es trafen zunächst allerdings nur die Hausherren. In der 24. Minute erhöhte Michel Disch auf 2:0 für Oberbrüden. Antonio Randisi verkürzte auf 1:2 (36.), die TSV-Abwehr hielt dem Druck aber stand. In Minute drei der Nachspielzeit machte Fabio Sälzle mit dem 3:1 den ersten Saisonsieg perfekt.

Die Gäste hatten die weitaus besseren Chancen und hätten mehr als den einen Punkt verdient gehabt. Tomaso Stena brachte Schmiden II in Führung (32.), doch bereits im Gegenzug sorgte Alain Haddad fürs 1:1. Sieben Minuten später scheiterte derselbe Spieler am Querbalken. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste überlegen, doch das 2:1 wollte einfach nicht fallen.

Die Hausherren sahen zur Pause nach den beiden Toren von Benjamin Mayer (24. und 39. Minute) bereits wie der sichere Sieger aus. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt allerdings noch. Bereits fünf Minuten nach dem Wiederbeginn verkürzte Luca Weller auf 1:2. Sechselberg übernahm das Kommando und jubelte in der 67. Minute über den Ausgleich durch Marius Kinzel.