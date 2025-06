SKG Bickenbach veranstaltet die 21. Bickenbacher Beachsoccer Tage

Anlässlich 21. Ausgabe des traditionsreichen Beach-Turniers erklärt der Vorsitzende der SKG Bickenbach Abt. Fußball, Armin Zeißler: „Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einem der größten Events in Südhessen entwickelt und ist ein Anziehungspunkt für viele Fußballmannschaften aus nah und fern. An drei Tagen steht der Spaß und die Freude am Kicken auf Sand im Vordergrund und das Umfeld bietet ein passendes Urlaubsfeeling. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jubiläum feiern können.“

Die Beachsoccer-Tage in Bickenbach entstanden 2003 aus einer Notlösung. Die Abteilung Fußball der SKG wollte an ihrem jährlichen Wochenturnier für Seniorenmannschaften festhalten. Doch der stark strapazierte Rasenplatz musste im Sommer 2003 einer Regeneration unterzogen werden, die eine Platzsperre mit sich brachte. Das bis dato jährlich stattfindende Wochenturnier konnte somit nicht stattfinden, da sich der Vorstand dazu entschied, das Wochenturnier nicht auf dem Hartplatz auszurichten. Infolgedessen drohte ein großes Finanzloch in der Kasse der SKG. Um die fehlenden Einnahmen des Wochenturniers zu kompensieren hatte der heutige 2. Vorsitzende Volker Hellbusch jedoch die Idee ein sogenanntes Beachsoccer-Turnier auszutragen. Zahlreiche unruhige Nächte für die Vorstandsmitglieder, 18 Kipper-Ladungen feinsten Quarzsand sowie unzählige Helferstunden später war es am 4. bis. 6. Juli 2003, soweit und die Bickenbacher „Beachsoccer-Tage“ wurden geboren.

Nun steht die 21. Ausgabe vor der Tür. Seit Ende Mai wird bereits am Beach-Court und dem passenden Strandfeeling gearbeitet. Unzählige Ehrenamtliche von alt bis jung sind fast täglich im Einsatz, um das Sportevent auf die Beine zu stellen. „Ohne den großen Einsatz der Vereinsmitglieder sowie allen Organisatoren und Helfern des Vereins und vor allem der zahlreichen Sponsoren, wäre ein derartiges Fußball- und Familienfest nicht denkbar.“, berichtet der Abteilungsleiter Armin Zeißler.

Die 21. Bickenbacher Beachsoccer-Tage starten am Freitag, den 27. Juni, um 16:00 Uhr mit den G-Junioren. Anschließend spielen die Alten Herren unter Flutlicht ihren Sieger aus. Am Samstag (28. Juni) findet ab 9:30 Uhr das F-Jugend Turnier statt. Anschließend duellieren sich die C- und B-Junioren. Am Samstagabend findet traditionell das Aktive-Turnier ab 19:00 Uhr statt. Den Abschluss machen am Sonntag, den 29. Juni ab 9:30 Uhr, die E- und D-Junioren.