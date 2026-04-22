SKG Bickenbach und Markus Pleuler trennen sich

Nach dem Rücktritt von Ingo Hauke als Trainer der ersten Mannschaft im Herbst vergangenen Jahres stand Markus Pleuler sofort zur Verfügung und hatte bis zur Winterpause den erfolgreichen Weg fortgesetzt und frühzeitig die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geholt. Hierfür ist der Verein Markus Pleuler sehr dankbar.

Aufgrund der zurückliegenden erfolglosen Wochen, geprägt von Niederlagen mit teils zahlreichen Gegentoren kam man von Seiten des Vorstands zu der Entscheidung eine Trennung vorzunehmen und die Trainerposition für die kommende Saison neu zu besetzen.

Die Sportliche Leitung der SKG Bickenbach , ist nun auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für die neue Spielzeit. In den restlichen Spielen, dieser Saison, werden das Spieler-Trio rund um Benedikt Saltzer, Thomas Emig und Marc Hauser die Mannschaft trainieren und betreuen.