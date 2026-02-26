SKG Bauschheim zieht 2. Mannschaft aus B-Liga zurück

Bauschheim. Es hatte sich schon abgezeichnet. Durch eine große Zahl an abgewanderten Spielern kann die SKG Bauschheim keine zweite Mannschaft mehr stellen. Nun hat sie diese aus der B-Liga Groß-Gerau zurückgezogen.
Nach 15 Abgängen Ende einer Tradition
„Wir haben insgesamt 15 Abgänge in unseren beiden Teams und haben jetzt nicht genug Leute für eine zweite Mannschaft“, bedauert Abteilungsleiter Andreas Weist. Dabei geht eine lange Tradition zu Ende. „Ich bin über 50 Jahre im Verein, kann mich aber nicht erinnern, dass wir keine zweite Mannschaft hatten. Teilweise waren sogar mal drei gemeldet“, so Weist.
Damit ist die SKG II erster Absteiger in der B-Liga. „Scheidet eine Mannschaft aus dem Wettbewerb aus, werden bisher erspielte Punkte und Tore nicht gestrichen“, teilte Klassenleiter Alexander Thurn mit. „Die verbleibenden Spiele werden für die ausgeschiedene Mannschaft nach § 64 Nr. 2 der Spielordnung gewertet.“
Nur der 15. steigt noch direkt ab
Durch den Rückzug von Bauschheim steigt nur noch der Tabellen-15. direkt ab. Momentan steht Olympia Biebesheim II auf diesem Platz und hat drei Punkte Rückstand zum Relegationsrang, den aktuell der TSV Goddelau II einnimmt. Zu Beginn der Saison hatte auch schon der SC Kickers Mörfelden seine Mannschaft aus der B-Liga Groß-Gerau abgemeldet. Das ursprüngliche Feld hat sich somit von 17 auf 15 Teams verringert.#Für die SKG Bauschheim geht es nun darum, die erste Mannschaft zu stabilisieren und weitere Abgänge zu vermeiden. Im Januar hatte Max Diefenbach die Nachfolge von Hamed Faten angetreten und führt jetzt als Spielertrainer die Regie. Mit ihm wurde eine interne Lösung gefunden. Diefenbach spielt schon seit der G-Jugend bei der SKG und hat mehr als 200 Partien für sie bestritten.
Unter Max Diefenbach mit A-Liga-Team bestehen
Eigentlich wollte der 33-jährige nächste Saison kürzer treten und die zweite Mannschaft übernehmen. Doch dann wurde ein neuer Coach für die Erste gebraucht, und Diefenbach sagte zu. Mit 16 bis 20 Mann im Training gilt es nun, die Runde in der A-Liga ordentlich zu Ende zu spielen. Dabei trennen die SKG auf dem vorletzten Platz schon sieben Zähler vom Relegationsrang. „Das wird natürlich schwer, unten rauszukommen“, ist Diefenbach klar, „aber wir hoffen, noch einige Punkte holen zu können“.