SKG Bauschheim zieht 2. Mannschaft aus B-Liga zurück Die Ursachen des Ausstiegs und welche Folgen er für den Verein und die Liga hat von Gabi Wesp-Lange · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser

Die SKG Bauschheim wird in dieser Spielzeit nur noch mit einer Herrenmannschaft auflaufen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Bauschheim. Es hatte sich schon abgezeichnet. Durch eine große Zahl an abgewanderten Spielern kann die SKG Bauschheim keine zweite Mannschaft mehr stellen. Nun hat sie diese aus der B-Liga Groß-Gerau zurückgezogen.



Nach 15 Abgängen Ende einer Tradition „Wir haben insgesamt 15 Abgänge in unseren beiden Teams und haben jetzt nicht genug Leute für eine zweite Mannschaft“, bedauert Abteilungsleiter Andreas Weist. Dabei geht eine lange Tradition zu Ende. „Ich bin über 50 Jahre im Verein, kann mich aber nicht erinnern, dass wir keine zweite Mannschaft hatten. Teilweise waren sogar mal drei gemeldet“, so Weist.

Damit ist die SKG II erster Absteiger in der B-Liga. „Scheidet eine Mannschaft aus dem Wettbewerb aus, werden bisher erspielte Punkte und Tore nicht gestrichen“, teilte Klassenleiter Alexander Thurn mit. „Die verbleibenden Spiele werden für die ausgeschiedene Mannschaft nach § 64 Nr. 2 der Spielordnung gewertet.“ Nur der 15. steigt noch direkt ab