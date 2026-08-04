SKG Bauschheim verliert in der Nachspielzeit gegen Haßloch

Mit ihren neuen Trainern Andreas Hofmann und Nuaman Al-Khasraji legte die junge Mannschaft des SV 07, im Schnitt erst knapp 21 Jahre alt, mit zwei Toren in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Zwar gab es gleich nach der Pause eine Gelb-Rote Karte, worauf Dornheim zum 3:2 traf. "Aber wir haben das gut gemacht in Unterzahl", fand Hofmann und freute sich am Ende noch über das 4:2. Beim Aufsteiger aus Dornheim sah Trainer Marc Schmitt "viele Torchancen, aber wir haben zu wenig daraus gemacht". In der ersten Halbzeit verschoss Tim Langendorf beim Stand von 2:1 einen Elfmeter.