SKG Bauschheim verliert in der Nachspielzeit gegen Haßloch

Groß-Gerau. Fehlstart für den A-Liga-Absteiger: In der Nachspielzeit kassierte die SKG Bauschheim gegen den TV Haßloch noch das 0:1 und musste zum Auftakt der neuen B-Liga-Saison gleich eine Niederlage hinnehmen.
Kurz vor Schluss köpfte Miquel Ribeiro die Gäste noch zum Sieg. Bitter für Bauschheim: "Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen", fand Kapitän Serdar Erdinc. Co-Trainer Osman Celebi sah seine Elf in der zweiten Halbzeit am Drücker. "Da hatten wir auch einen Lattentreffer durch Tim Ophoff." Doch zum Schluss jubelte Hellas. Wie der neue sportliche Leiter Theo Symeonakis meinte, "war das ein ausgegliches Spiel mit dem besseren Ende für uns".
Jan Orio erzielte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für Worfelden. Verdient, wie der neue TSG-Coach Matthias Neuschl fand: "Vorher hatten wir schon sechs klare Chancen." Der neue SV 07-Trainer Emir Velic bedauerte: "Wir konnten nicht das 3:1 nachlegen und haben durch individuelle Fehler die Tore kassiert."
"Wir hatten nach dem 0:1 mehr vom Spiel, kriegen aber nach der Pause das 0:2 und mussten dann den hohen Temperaturen Tribut zollen", bedauerte Co-Trainer Patrick Schröder. Auf Klein-Gerauer Seite freute sich Coach Marcel Heuer: "Wir haben die 2:0-Führung verdient nach Hause gebracht."
Mit ihren neuen Trainern Andreas Hofmann und Nuaman Al-Khasraji legte die junge Mannschaft des SV 07, im Schnitt erst knapp 21 Jahre alt, mit zwei Toren in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Zwar gab es gleich nach der Pause eine Gelb-Rote Karte, worauf Dornheim zum 3:2 traf. "Aber wir haben das gut gemacht in Unterzahl", fand Hofmann und freute sich am Ende noch über das 4:2. Beim Aufsteiger aus Dornheim sah Trainer Marc Schmitt "viele Torchancen, aber wir haben zu wenig daraus gemacht". In der ersten Halbzeit verschoss Tim Langendorf beim Stand von 2:1 einen Elfmeter.