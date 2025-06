SKG Bauschheim mit neuem Coach

Bauschheim . Trainerwechsel bei A-Ligist SKG Bauschheim: Für Hamed Faten übernimmt in der neuen Saison Amin Amend Mustafa die Regie. Wie der scheidende Coach mitteilte, der nach drei Jahren schweren Herzens aufhört, „habe ich aus privaten Gründen nicht mehr genug Zeit und nehme jetzt erst einmal eine Auszeit vom Fußball“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Als Nachfolger von Hamed Faten freut sich Amin Amend Mustafa, der zuletzt die dritte Garnitur von RW Walldorf trainiert hat und davor bei Hellas Schierstein in der Kreisoberliga an der Seitenlinie stand, auf die neue Herausforderung in Bauschheim. Dabei ist der 35-Jährige schon jetzt von der „tollen Mentalität und dem starken Zusammenhalt der Mannschaft beeindruckt“, wie er sagt. „Es wird zwar einen kleinen Umbruch durch einige Abgänge geben, aber die meisten Spieler bleiben dabei. Und wir bekommen junge Talente von der Gruppenliga-A-Jugend des VfB Ginsheim dazu.“