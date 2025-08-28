SKG Bauschheim hat altbekannten neuen Trainer

Bauschheim (abi). Nach nur vier Spieltagen mussten die A-Liga-Fußballer der SKG Bauschheim wieder auf Trainersuche gehen. Doch schnell haben sie eine optimale Lösung gefunden. Mit Thorsten Bohr kehrt ihr früherer langjähriger Coach und Spieler an die Seitenlinie zurück und tritt die Nachfolge von Amin Armend Mustafa an, mit dem es am vergangenen Sonntag zur Trennung kam.

„Wir sind sehr froh, dass Thorsten zugesagt hat“, freut sich Abteilungsleiter Andreas Weist über den Gewinn von Bohr. „Wir wollten jemanden, der den Verein gut kennt. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.“

Wie Bohr sagt, habe er zwar zwei Tage überlegen müssen. „Denn eigentlich wollte ich nach zwei Jahren Pause nicht wieder anfangen. Aber durch die Bitte und die Verbundenheit mit dem Verein habe ich nach Absprache mit der Familie zugesagt. Das erste Training hat sich auch schon richtig gut angefühlt.“ Dabei war der 53-jährige Bauschheimer, der noch einige aktuelle Spieler von früher kennt, sehr angetan: „Die Jungs sind motiviert, die Stimmung in der Mannschaft ist echt gut.“ Für Bohr, bis 2017 acht Jahre lang Trainer bei der SKG, ehe er für sechs Jahre zum SV 07 Geinsheim ging, geht es nun zügig darum, die Mannschaft kennenzulernen und seine Spielweise zu vermitteln. Nachdem es einen großen Umbruch vor der Saison gegeben hat und vier Leistungsträger verloren gingen, „ist der Klassenerhalt oberstes Ziel“.