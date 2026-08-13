SKG 23 Wiesbaden unterliegt Germania Weilbach klar

Wiesbaden. 4:0 (3:0) bei der SKG 23 Wiesbaden - die Gruppenliga-Formation von Germania Weilbach durfte nach Toren von Alexander Müller (3./53.), Christos Danzer (5.) und Justin Thieme (28.) den ersten Dreier bejubeln. Den die Wiesbadener nach drei Niederlagen herbeisehnen. Am Sonntag (15 Uhr) bekommen sie es mit dem starken Aufsteiger Freie Turnerschaft zu tun. Doch Efkan Yildiz, der mit Schahin Samadi das Trainerduo bildet, bleibt zuversichtlich.
Dieser Bericht wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt
"Das ist ein absoluter Fehlstart. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Die Liga ist stärker geworden und unsere neu formierte Mannschaft braucht Zeit. Wenn dann noch frühe Gegentore dazukommen, gibt es einen Knick. Doch wir werden Woche für Woche daran arbeiten, aus diesen tiefen Loch herauszukommen", sieht Efkan Yildiz im Kader allemal genügend Qualität, um sich zu stabilisieren. In der vergangenen Runde sei die Mannschaft im Sog eines Negativlaufs schon als Absteiger abgestempelt gewesen, habe es dann aber doch noch geschafft, führt der Coach an.
Mit Julien Dodji Atanlay, zuletzt beim Türkischen SV, davor in der Verbandsliga Südwest unterwegs, ist kurzfristig ein Neuer zum Aufgebot gestoßen, der als Sechser zur Stütze werden soll. Er blickt auch auf Zeiten bei Biebrich 02 zurück. Mehmet Yildiz ist ebenfalls neu, er feierte mit dem VfB Ginsheim den Aufstieg in die Verbandsliga, ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Pouria Asgharpour Meinagh ist aus dem Urlaub zurückgekehrt, sodass die Optionen für die beiden SKG-Trainer größer werden. Der gegen Weilbach mit Gelb-Rot bedachte Bertan Tepedibi wird aber zunächst ein Spiel fehlen.