SKG 23 Wiesbaden unterliegt Germania Weilbach klar Rückkehrer feiert ersten Sieg, während das neue Team der SKG erst zusammenwachsen muss+++23-Coach Efkan Yildiz bleibt zuversichtlich von Stephan Neumann · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

Das Team der SKG 23 Wiesbaden sehnt ein erstes Erfolgserlebnis herbei. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. 4:0 (3:0) bei der SKG 23 Wiesbaden - die Gruppenliga-Formation von Germania Weilbach durfte nach Toren von Alexander Müller (3./53.), Christos Danzer (5.) und Justin Thieme (28.) den ersten Dreier bejubeln. Den die Wiesbadener nach drei Niederlagen herbeisehnen. Am Sonntag (15 Uhr) bekommen sie es mit dem starken Aufsteiger Freie Turnerschaft zu tun. Doch Efkan Yildiz, der mit Schahin Samadi das Trainerduo bildet, bleibt zuversichtlich.

Dieser Bericht wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt "Das ist ein absoluter Fehlstart. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Die Liga ist stärker geworden und unsere neu formierte Mannschaft braucht Zeit. Wenn dann noch frühe Gegentore dazukommen, gibt es einen Knick. Doch wir werden Woche für Woche daran arbeiten, aus diesen tiefen Loch herauszukommen", sieht Efkan Yildiz im Kader allemal genügend Qualität, um sich zu stabilisieren. In der vergangenen Runde sei die Mannschaft im Sog eines Negativlaufs schon als Absteiger abgestempelt gewesen, habe es dann aber doch noch geschafft, führt der Coach an.