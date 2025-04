SKG 23 Wiesbaden steht im Kreispokalfinale

„Wir wussten ja um die Qualität des Gegners“, bilanzierte FCN-Coach Manfred „Manni“ Klug. „Wir haben grundsätzlich versucht, in der Defensive gut zu stehen.. Das ist uns lange gut gelungen, wir haben nur wenig zugelassen.“ Es waren zehn Minuten gespielt, da explodierte die Kellerskopfarena, in die am Ostermontag auch zahlreiche Spieler aus der A-Jugend Naurods gekommen waren, um ihr Team lautstark mit Gesängen und Trommeln zu unterstützen. Da traf nämlich Lio Erhard zum 1:0 für die Gastgeber. Und die hielten die Führung, bis Ramazan Sakar zum 1:1 ausglich (35.).

Einen Liveticker zum Nachlesen findet ihr hier.