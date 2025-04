SKG 23 Wiesbaden krönt sich zum KOL-König

WIESBADEN. „We are the Champions“, der Kultband Queen dröhnte es lautstark aus den Boxen auf dem Sportplatz an der Wiesbadener Lahnstraße. Dazu tanzten die Kreisoberliga-Fußballer der SKG 23 Wiesbaden ausgelassen im Kreis und skandierten immer wieder: „Spitzenreiter, Spitzenreiter – hey, hey!“. Soeben hatten die Kicker aus dem Helmut-Schön-Sportpark nach einem klaren Dreier bei der Freien Turnerschaft die Meisterschaft klargemacht – drei Spiele vor Saisonende. „Nun wollen wir auch das Double holen“, stellte Amin Ahmed, Trainer der 23er, mit Blick auf das Kreispokalfinale gegen Gruppenligist FC Bierstadt am 28. Mai (19.30 Uhr) am Kleinfeldchen klar.