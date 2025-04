SKG 23 Wiesbaden kann am Sonntag Meister werden

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Denn die SKG wäre am vorletzten Spieltag noch auf den SCK getroffen. Durch den Rückzug wird diese Partie schon mal definitiv als SKG-Sieg gewertet. Bedeutet: Siegen die 23er am Sonntag bei den formschwachen Freien Turnern, sind sie Meister! Denn: Der ärgste Verfolger FV Biebrich II könnte dann nur noch nach Punkten gleichziehen, hätte aber den direkten Vergleich verloren.

Auch bei der SKG 23 Wiesbaden war man etwas überrascht von der Möglichkeit, sich bereits am kommenden Wochenende zum Meister krönen zu können. Die Vorbereitungen für eine mögliche Meisterschaft gingen eher in Richtung des kommenden Heimspiels gegen Gräselberg. "Wir hatten mögliche Designs für Aufstiegsshirts im Kopf, diese wären wohl aber erst am Dienstag lieferbar. Das könnte bis Sonntag eng werden", sagt Mehmet Yildirim, sportlicher Leiter der SKG. Vielleicht schaffen es die T-Shirts ja noch mit einer Express-Lieferung bis Sonntag. Dann müsste die SKG nur noch an der Lahnstraße gewinnen.