SKG 23: Kaderplanung läuft vor Pokalfinale auf Hochtouren

Wiesbaden. Rund um das Pokalfinale gegen den Gruppenligisten und Titelverteidiger FC Bierstadt (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kleinfeldchen, auch im Livestream des Wiesbadener Kurier) laufen im Lager von Kreisoberliga-Meister SKG 23 Wiesbaden die Planungen für die nächste Runde auf Hochtouren. So viel ist klar: Der Aufstieg in die Gruppenliga geht mit einer Kader-Umschichtung einher. Spielertrainer Amin Ahmed, der sich zukünftig möglichst aufs Coaching fokussieren will, hat in Einklang mit den Vereinsverantwortlichen bereits eine Garde vielversprechender Zugänge an Land gezogen.