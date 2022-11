SKF-Damen müssen sich trotz engagierter Leistung geschlagen geben

Vor dem Anpfiff motivierte SKF-Trainer Andreas Leins seine Elf in der Kabine,: “Wir haben nichts zu verlieren, knüpft an die Leistung vom vergangenen Heimspiel an.“ Und in der Anfangsphase hielten die Gäste gegen stürmisch agierende Hausherrinnen gut dagegen. Die Gastgeberinnen am Rande Vaihingens taten sich auf eigenem Geläuf gegen leidenschaftlich kämpfende Viechberg-Damen schwer, kamen aber dennoch immer wieder gefährlich vor das Gehäuse von SKF-Torhüterin Sarah Ganesch. Doch mit ihren Distanzschüssen hatten sie zunächst wenig Erfolg, was sich in der 39. Spielminute änderte, als 1.FC-Akteurin Josephin Kloß ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Nach dem Gegentreffer schüttelte sich die Leins-Elf kurz, bot weiterhin Paroli und hatten auch ihre Möglichkeiten. Doch Chancen durch Sandra Gloning blieben ungenutzt. Zu Beginn des zweiten Umlaufs zeigte sich zunächst dasselbe Bild. Fichtenberg hielt wacker mit und musste dennoch den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Spielführerin Carolin Haas verschuldete im eigenen Sechzehner einen Foulelfmeter, den Hella Albus zum 2:0 nutzte (65.). Und dieser berechtigte Strafstoß brach den Gästen das Genick. Die Leistung sackte in den Keller und zu allem Überfluss zeigte der Schiedsrichter SKF-Trainer Leins die Gelb/Rote Karte. Die Damen des 1.FC Lauchhau-Lauchäcker bestimmten die Schlussphase und Lara-Desiree Pataccia erzielte in der 87. Spielminute den 3:0-Endstand.

Die am Ende deutliche 0:3-Schlappe spiegelt jedoch nicht den Spielverlauf wieder, denn laut Coach Leins war das Ergebnis am Ende zu hoch, unnötige und vermeiden Gegentreffer führten erneut zu der Auswärtsniederlage.



Die Damen vom Viechberg verabschieden sich mit 14 Punkten aus 10 Spielen auf dem Konto und auf einem guten 6. Tabellenplatz rangierend in die Winterpause. - Von Stefan Rauch