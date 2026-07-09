SKC Munzur: Vom Chaos-Verein zum A-Liga-Aufsteiger

Meisterjubel beim SKC Munzur. – Foto: SKC

Wiesbaden. Sonnenschein, Temperaturen in den 20ern und vielleicht noch ein leicht feuchter Rasen nach einem kurzen Schauer am Mittag – so würden wohl die meisten Fußballerinnen und Fußballer ihre idealen Trainingsbedingungen beschreiben. Die Wintermonate hingegen gehören nur bei den wenigsten zu den Favoriten. Geht es in den kalten Monaten auf den Platz, trägt viele vor allem der Gedanke an die warme Dusche nach dem Training durch die Einheit. „Wenn man über Wochen auch Trainingseinheiten mit Schneeregen dabei hat und danach dann noch kalt duschen muss, helfen irgendwann nur noch Durchhalteparolen“, kennt Munzur-Trainer Tolga Yildiz auch die andere Seite.

Als Yildiz 2022 mit dem diesjährigen B-Liga-Meister an die Waldstraße zog, fehlte noch so ziemlich alles. Geduscht werden musste in der Sporthalle am 2. Ring. Dort fehlte allerdings warmes Wasser. Trotzdem war dieses „so ziemlich alles“ immer noch besser als das, was er vorher gab. „Als ich bei Munzur angefangen habe, waren wir noch in der Spielgemeinschaft Munzur 62 Wiesbaden aktiv. Wir hatten keine Bleibe, keine vollständigen Trikots, es herrschte absolutes Chaos. Ich wollte, dass der Verein erhalten bleibt und fand die Möglichkeit bei null zu starten sehr spannend“, erklärt er. Und das obwohl ihm sogar sein eigener Onkel, damals wie heute im Vorstand aktiv, davon abriet, sich dieser Herkulesaufgabe anzunehmen.

Erfolg vor allem mit dem Allrounder Tolga Yildiz verknüpft

Etwa drei Jahre später steht Munzur in der A-Liga und hat zwei Aufstiege in Folge hinter sich. Dieser Erfolg ist bei Munzur unweigerlich an „Allrounder“ Tolga Yildiz geknüpft, der von Anfang an mehr als nur ein Trainer war. Social Media, Spieler-Akquise und Trainingsgestaltung liegen damals wie heute auf seinem Schreibtisch. Insbesondere für seinen Instagram-Kanal ist Munzur mittlerweile bekannt. Dieser gehört zu den reichweitenstärksten Accounts im Kreis Wiesbaden. „Mein Marketing-Studium hilft mir hier sehr weiter. Grafik-Design war auch schon immer mein Ding, das habe ich von klein auf gemacht“, erklärt er.

"Die Arbeit zeigt Wirkung"

Immer wieder werden so auch neue Spieler auf den Verein aufmerksam. „Im Laufe der letzten Jahre haben wir 40 bis 50 Spieler für beide Mannschaften aktiviert. Das ist überragend und zeigt, dass die Arbeit Wirkung zeigt“, freut er sich. So stellte man auch für die vergangene B-Liga-Saison einen mehr als konkurrenzfähigen Kader zusammen. Beispielhaft: Mit Erencan Erdogan und Ayoub Maddaghri tummelte sich KOL-Erfahrung in der Offensive. 61 Scorer vereinten die beiden am Ende der Saison auf sich. „Ich glaube, wir haben Platz eins die Saison über quasi gar nicht verlassen“, erinnert sich Kapitän Bedran Arici an die Meister-Spielzeit. Dabei bewiesen insbesondere zwei Pokalspiele, dass in dieser Saison einiges für den Aufsteiger gehen könnte. Im Oktober rang man mit dem SC Polonia in der Verlängerung einen gestandenen A-Ligisten mit 4:3 nieder. Fast einen Monat später musste man sich Hellas Schierstein in der nächsten Runde erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Spätestens da haben wir alle gemerkt, dass wir mit dieser Liga absolut mithalten können und dort hingehören“, so Arici, der sich im Spiel gegen Polonia einen Kreuzbandriss zuzog und fortan nur noch neben dem Platz unterstützte.