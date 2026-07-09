SKC Munzur: Vom Chaos-Verein zum A-Liga-Aufsteiger

Wiesbaden. Sonnenschein, Temperaturen in den 20ern und vielleicht noch ein leicht feuchter Rasen nach einem kurzen Schauer am Mittag – so würden wohl die meisten Fußballerinnen und Fußballer ihre idealen Trainingsbedingungen beschreiben. Die Wintermonate hingegen gehören nur bei den wenigsten zu den Favoriten. Geht es in den kalten Monaten auf den Platz, trägt viele vor allem der Gedanke an die warme Dusche nach dem Training durch die Einheit. „Wenn man über Wochen auch Trainingseinheiten mit Schneeregen dabei hat und danach dann noch kalt duschen muss, helfen irgendwann nur noch Durchhalteparolen“, kennt Munzur-Trainer Tolga Yildiz auch die andere Seite.
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Als Yildiz 2022 mit dem diesjährigen B-Liga-Meister an die Waldstraße zog, fehlte noch so ziemlich alles. Geduscht werden musste in der Sporthalle am 2. Ring. Dort fehlte allerdings warmes Wasser. Trotzdem war dieses „so ziemlich alles“ immer noch besser als das, was er vorher gab. „Als ich bei Munzur angefangen habe, waren wir noch in der Spielgemeinschaft Munzur 62 Wiesbaden aktiv. Wir hatten keine Bleibe, keine vollständigen Trikots, es herrschte absolutes Chaos. Ich wollte, dass der Verein erhalten bleibt und fand die Möglichkeit bei null zu starten sehr spannend“, erklärt er. Und das obwohl ihm sogar sein eigener Onkel, damals wie heute im Vorstand aktiv, davon abriet, sich dieser Herkulesaufgabe anzunehmen.
Etwa drei Jahre später steht Munzur in der A-Liga und hat zwei Aufstiege in Folge hinter sich. Dieser Erfolg ist bei Munzur unweigerlich an „Allrounder“ Tolga Yildiz geknüpft, der von Anfang an mehr als nur ein Trainer war. Social Media, Spieler-Akquise und Trainingsgestaltung liegen damals wie heute auf seinem Schreibtisch. Insbesondere für seinen Instagram-Kanal ist Munzur mittlerweile bekannt. Dieser gehört zu den reichweitenstärksten Accounts im Kreis Wiesbaden. „Mein Marketing-Studium hilft mir hier sehr weiter. Grafik-Design war auch schon immer mein Ding, das habe ich von klein auf gemacht“, erklärt er.
Immer wieder werden so auch neue Spieler auf den Verein aufmerksam. „Im Laufe der letzten Jahre haben wir 40 bis 50 Spieler für beide Mannschaften aktiviert. Das ist überragend und zeigt, dass die Arbeit Wirkung zeigt“, freut er sich. So stellte man auch für die vergangene B-Liga-Saison einen mehr als konkurrenzfähigen Kader zusammen. Beispielhaft: Mit Erencan Erdogan und Ayoub Maddaghri tummelte sich KOL-Erfahrung in der Offensive. 61 Scorer vereinten die beiden am Ende der Saison auf sich. „Ich glaube, wir haben Platz eins die Saison über quasi gar nicht verlassen“, erinnert sich Kapitän Bedran Arici an die Meister-Spielzeit. Dabei bewiesen insbesondere zwei Pokalspiele, dass in dieser Saison einiges für den Aufsteiger gehen könnte. Im Oktober rang man mit dem SC Polonia in der Verlängerung einen gestandenen A-Ligisten mit 4:3 nieder. Fast einen Monat später musste man sich Hellas Schierstein in der nächsten Runde erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Spätestens da haben wir alle gemerkt, dass wir mit dieser Liga absolut mithalten können und dort hingehören“, so Arici, der sich im Spiel gegen Polonia einen Kreuzbandriss zuzog und fortan nur noch neben dem Platz unterstützte.
Der im November folgende 5:3-Erfolg über Verfolger VfR war dann die endgültige Bestätigung für einen möglichen zweiten Aufstieg in Folge. Es folgten nur noch zwei Niederlagen, ein Unentschieden und letztlich der verdiente Aufstieg. Nicht minder erfolgreich soll es im besten Fall nächstes Jahr in der A-Liga weitergehen. Mit einem 2:1 gegen KOL-Aufsteiger Meso-Nassau im ersten Test am letzten Sonntag setzte man gleich das erste Ausrufezeichen. „Ich sehe uns mittelfristig in der Kreisoberliga. Das traue ich uns zu. Jetzt gilt es aber erstmal sich in der Liga zu etablieren und von Anfang an eine gute Rolle zu spielen“, gibt Tolga Yildiz die Marschroute vor.
Der Meisterkader: Bedran Arici (6 Einsätze/ 1 Tor), Mohamed Ajaji (23/7), Oguzhan Calak (20/12), Riccardo Caramanna (14/0), Mazlum Celik (22/5), Burak Dere (12/0), Gabriel Deniz (11 Spiele/ 0 Tore), De´Vaughn Elliott (3/1), Imad El Bouchtaoui (19/1), Erencan Erdogan (26/15), Noureddine Hassan (25/3), Marc Janocha (16/1), Samir Karabila (22/8), Ayoub Maddaghri (24/12), Marlon Marschner (11/8), Shahed Mohammad (4/0), Yama Mohammad (16/0), Francesco Nicolai (17/2), Mert Pamukci (3/1), Ulvi Salik (6/2), Khalid Salah (1/4), Admir Saric (1/1), Akin Tacar (26/20), Lezgin Yavuz (2/0), Deniz Yoslun (22/17).